«А где ребенок будет учить уроки?» Как правильно выбрать и с выгодой купить мебель для школьника

«А где ребенок будет учить уроки?» Этот вопрос в числе первых обсуждают мамы и папы, когда ребенок достигает школьного возраста.

И многие покупают стол «на вырост», чтобы больше не надо было покупать новую мебель. Но, естественно, здесь все не так просто. Обычный стол, как и любая взрослая мебель, велик ребенку. И если на большом диване ребенок сможет комфортно и удобно развалиться, то за большим письменным столом он скрючится и будет зарабатывать себе сколиоз.

Родители обычно перед покупкой задают себе два вопроса.

Вопрос №1: где же заниматься?

Что же подойдет в качестве рабочего места для школьника? Ответ на этот вопрос - многофункциональная парта-трансформер.

Парты-трансформеры сделаны так, чтобы учитывать анатомические особенности детей. Это помогает формировать правильную осанку и, что немаловажно, сохранять ее в дальнейшем. Причем эта умная парта «растет» вместе с ребенком, вам еще долго не надо будет думать о покупке новой мебели для ребенка.

Ну вот, с рабочим местом определились.

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Вопрос №2: когда выгоднее всего покупать парту?

Возникает другой вопрос: «Когда лучше покупать парту?» Существует ли вообще лучшее время для покупки детской мебели?

Всем известно, что во время сезонных распродаж можно приобрести товар с наибольшей выгодой. Люди, наученные опытом, знают, что выгоднее всего покупать вещь, когда спрос на нее падает. Именно поэтому в магазинах одежды и обуви часто можно увидеть, как летом покупают свитера, а зимой летнюю обувь.

И, кстати, такие же правила действуют и на растущие парты-трансформеры.

Так когда же выгоднее всего купить своему школьнику парту?

Очевидно, что самая активная пора наступает, когда нужно собирать детей в школу плюс несколько месяцев после 1 сентября. В это время все мамы и папы будто разом спохватываются и спешат выбрать своим детям комфортабельную мебель для занятий. При этом родители школьников нередко удивляются: почему им приходится долго ждать доставки парты или почему нет скидок и акций? Купил парту - получил подарок.

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Мы раскроем вам один секрет. Для покупки парты есть особое время, когда и ждать долго не придется, и даже есть возможность получить приятный бонус к покупке. Эта пора начинается, когда зима подходит к концу, и школьникам остается учиться совсем ничего. Вот тогда и стоит взять свое чадо и отправиться подбирать парту. Вам не придется торопиться из-за приближающегося первого учебного звонка, вы сможете в спокойной обстановке посмотреть все варианты и выбрать лучший без спешки и волнения.

Давайте рассмотрим несколько преимуществ покупки парты не в разгар сезона, а в первой половине календарного года:

1. Возможность, получить выбранную вами модель в кротчайшие сроки. Ведь нет толпы родителей, которые спешат подобрать парту для своего ребенка к началу учебного года.

2. Вам не придется долго ждать доставки или сборки. Вы сможете выбрать удобное для вас время без нужды подстраиваться под загруженный график доставок, как это бывает в сезон.

3. Для любителей выгодных предложений и акций тоже есть свои плюсы. Если вас интересуют вопросы из разряда: «А есть какие-нибудь подарки?», «А будет ли какая-нибудь акция?», то в сезон вы, скорее всего, услышите ответ: «Нет». Но если вы правильно подгадали время для покупки, то шансы попасть под условия акции возрастают.

Как, например, сейчас. Компания FunDesk дарит своим покупателям светодиодные лампы, которые идеально дополняют рабочее место ребенка. При покупке парт моделей Bambino, Sorrizo, Piccolino и Sognare вы можете получить полезный аксессуар к парте совершенно бесплатно, это ли не выгода?

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Вывод: не откладывайте покупку парты на последний момент.

Так какой же вывод можно сделать из всего, о чем мы говорили? Нет неправильного времени для покупки рабочего стола. Парта-трансформер вне зависимости от сезона - важный и полезный атрибут домашнего интерьера. Она без всяких сомнений поможет ребенку сохранить здоровье и красивую осанку, а также за этой удобной партой заниматься вашему ребенку будет намного приятней.

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Но, тем не менее, прагматичным родителям стоит знать, что для выбора парт, как и для любого другого товара, есть промежуток времени, когда покупка становится выгоднее. Так что не откладывайте приобретение растущей парты-трансформера на последний момент, до нового учебного года, а лучше собирайтесь всей семьей и отправляйтесь подбирать своему ребенку парту как можно скорее. А в этом вам поможет магазин детской растущей мебели «ПартаПермь» по адресу: улица Крисанова, 73. Здесь вас встретят большой выставочный зал с широким ассортиментом, индивидуальный подход и качественное обслуживание.

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