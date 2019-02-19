Почему в Перми не чистят зимой тротуары

Почему у нас так? Как зима - так снег.

Не успели коммунальщики похвастаться в январе, что в Перми резко уменьшилось количество жалоб от горожан по поводу заснеженных тротуаров, а тут февраль.

В эти выходные из-за снега и гололеда в краевом центре собираются объявить режим ЧС.

Об этом заявил вице-мэр Анатолий Дашкевич на заседании депутатской комиссии гордумы по содержанию улиц. По сути дела, она получилась экстренной.

Действительно, по словам замглавы города, с улиц Перми еще не вывезли 200 тысяч кубометров снега, нападавшего в прошлые выходные. Их уже некуда складывать – полигоны за городом переполнены. А тут синоптики обещают обложные снегопады в пятницу и субботу. К тому же в конце недели возможны оттепели и таяние снега, а потом – понижение температуры. И значит, под снегом образуется гололед.

Тем временем уже сейчас городские тротуары больше напоминают нечто арктическое – со снежными айсбергами и ледяными торосами.

В то же время подрядчикам стали платить за уборку улиц в два раза больше.

Как позвучало на заседании депутатской комиссии, в ноябре прошлого года нормативы на содержание улиц в Перми, в том числе и тротуаров, были увеличены с 85,9 рубля за квадратный метр в год до 218,6 рубля.

Как же все-таки добиться того, чтобы улицы Перми все же на поминали улицы, а тротуары на них были похожи на тротуары, а не на полосу препятствий? Некоторые предложения прозвучали на заседании депутатской комиссии.

Нерадивым подрядчикам - ставить двойки и не платить

- Мы сейчас проводим проверку того, насколько обоснованно оплачивались работы по расчистке тротуаров и дорог подрядчикам, - рассказала председатель контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева. - Она пока не закончена, но уже есть кое-какие соображения. Например, мы будем рекомендовать в администрации города предусмотреть какую-то структуру, которая бы делала конкретные замеры, касающиеся выполнения нормативов по содержанию тех же тротуаров. По Правилам благоустройства в Перми, на них допускается ровный снежный покров зимой – но не толще 4 сантиметров на главных улицах, 6 на прилегающих и 10 на второстепенных. Время на уборку снега после снегопада с тротуаров - от 5 до 9 часов, в зависимости от категории улицы. Если же на улице лежит грязная каша и эти нормативы не соблюдаются - нужно ставить оценку «два» и не оплачивать работы. А мы имеем массу примеров того, что тротуары не чищены, а «двоек» никто никому не ставит. Эти случаи зафиксированы нами на фотографиях.

«Разобраться» с аутсайдерами зимней уборки

- Из года в год у нас повторяется одна и та же ситуация: хуже всего у нас убирают тротуары и дороги в Свердловском районе, на втором месте с конца – Мотовилихинский район, и подрядчики там годами остаются прежние, - отметил депутат гордумы Александр Филиппов. - Например, в Свердловском районе на улице Николая Островского неделями на тротуарах лежит не вывезенный снег, который сгребли с проезжей части. На центральных улицах Мотовилихинского района не чистятся и не посыпаются противогололедной смесью даже остановки. В то же время в отдаленных районах города картина намного лучше - в тех же Новых Лядах, в микрорайоне Гайва. Быть может, стоит подумать об ответственности подрядчиков? Чтобы эти два района превратились наконец из аутсайдеров в лидеры?

- Мы подумаем о том, чтобы в условиях будущих тендеров на содержание улиц предусмотреть требование о добросовестности подрядчиков в предыдущий период, - пообещал заместитель главы города Анатолий Дашкевич.

Наделить квартальных инспекторов правом штрафовать нарушителей

Сейчас за содержание тротуаров на улицах, в том числе и межквартальных, отвечает администрация города, на придомовых территориях – управляющие организации, в частном секторе - сами жильцы.

- Если на улицах тротуары еще как-то убираются, то во дворах домов люди вынуждены пробираться между сугробов, а в кварталах с частными домами вообще лежит снежная целина, - отмечают городские депутаты.

Найти «управу» на управляющие организации часто невозможно. По идее, этим должны заняться так называемые «квартальные инспекторы». В прошлом году в городе начался своеобразный эксперимент – в Перми была создана так называемая административно-техническая инспекция. По замыслу, ее работники должны ежедневно обходить подведомственные территории и заносить в журнал обнаруженные нарушения – неочищенные тротуары, висящие на карнизах сосульки, неубранный с крыш снег. И добиваться их устранения.

- Такую структуру мы «подсмотрели» в Тюмени, там она прекрасно работает уже пятый год, - рассказал заместитель главы города Анатолий Дашкевич.

До конца года у нас появится 65 сотрудников инспекции, разобьем весь город на кварталы, и за благоустройство в каждом из них будет наблюдать свой квартальный инспектор. Пока такие инспекторы начали работать в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах. Сейчас проводится работа по тому, чтобы их наделить правом выписывать штрафы нарушителям.

- Пока на наши замечания управляющие компании реагируют не слишком оперативно, если и исправляют нарушения, то недели через две, - признаются сами квартальные инспекторы. - Пока нам приходится действовать методом убеждения.