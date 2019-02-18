Вице-мэр Анатолий Дашкевич: Видимо, в выходные придется объявлять режим ЧС из-за снегопадов и гололеда

- Видимо, в эти выходные нам придется объявлять режим чрезвычайной ситуации из-за снегопадов и гололеда, - заявил в понедельник заместитель главы города Анатолий Дашкевич на заседании временной комиссии по содержанию дорог и улиц городской думы. - По прогнозам синоптиков, в пятницу днем в Перми может потеплеть до нуля градусов, а потом подморозит. И пойдет обложной снег - чуть ли не до 25 сантиметров за несколько дней его навалит.

В Перми застревают в снегу коляски.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Между тем, с улиц Перми еще не вывезли тот снег, который нападал в прошлые выходные. Его сгребли с проезжей части на тротуары, где он и лежит в огромных айсбергах.

На улице Пушкина выросли настоящие снежные торосы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Нам нужно успеть вывезти его хотя бы до пятницы, это около 200 тысяч кубометров, при том, что всего с начала года мы вывезли 600 тысяч кубов, - обрисовал ситуацию вице-мэр. - Полигоны в Кировском, да и в других районах уже переполнены - будем загонять на них трактора, равнять, трамбовать и засыпать снег сверху. В феврале стихия отыгралась за все предыдущие бесснежные месяцы.

Из-за снежной каши буксуют машины.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Представители мэрии признали, что если будет объявлена чрезвычайная ситуация, будут, прежде всего, чистить проезжую часть, чтобы не скапливались заторы.

- Быть может, на тех улицах, где не удастся почистить парковочные карманы, временно отменим плату за парковки, - пообещал Анатолий Дашкевич.

Машины, припаркованные на Компросе, превратились в "подснежники".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутатов подобный приоритет автомобилистов перед пешеходами не устроил.

- Даже на центральных улицах люди сейчас с трудом пробираются по тротуарам! - возмутились депутаты. - В центре города на некоторых остановках и пешеходных переходах снег вообще не убирается. А если отойти подальше от Компроса и улицы Ленина, там вообще приходится пробираться по снежной целине или по грязно-коричневой каше.

Эту лужу скоро подморозит, и она превратится в ледяную катушку.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы дадим поручение подрядчикам, чтобы они оперативно расчищали во время снегопада и тротуары, особенно пешеходные переходы, остановочные площадки и подходы к ним, - пообещал Анатолий Дашкевич.

Но пока пермякам приходится проявлять максимум бдительности и чудеса эквилибристики, чтобы, пробираясь по сугробам на тротуарах, не рухнуть - под снегом - коварный слой льда.

На заснеженных обледенелых улицах надо умудриться удержать равновесие и не упасть.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Если вы упали на не чищеном тротуаре

Под сугробами на тротуарах - лед. В травпунктах говорят, что люди идут и идут с переломами и вывихами. В эфире Радио «КП» (96,6 FM) юрист Сергей Калкатин рассказал, как жертвам нечищеных тротуаров получить компенсацию. Итак, вы шли, упали, получили травму…

Снизу пермяков подстерегает гололед, а сверху - сосульки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1. Обратитесь за помощью к людям, которые в этот момент находятся рядом с вами, не стесняйтесь спросить их имя и номер телефона. В последующем они могут дать показания, что вы упали именно в этом месте, а не в другом (на этом будет настаивать ответчик) Также они смогут пояснить, в каком состоянии находилась дорога, на которой вы упали. Превозмогая боль, сфотографируйте местность, чтобы был виден адрес или узнаваемый объект, и состояние дорожного покрытия. Если не можете этого сделать, попросить ваших новых знакомых.

2. Срочно обратитесь в травмпункт за медицинской помощью. Во время приема детально сообщите врачу, как и где вы упали. Подробные детали очень важны, потому что ваш будущий ответчик будет доказывать в суде, что вы упали совершенно в другом месте.

3. Напишите заявление в полицию и в прокуратуру.

4. Подайте заявление в администрацию района, для установления ответственного за вашего падения лица либо организацию. Это может быть ТСЖ, УК, коммерческое учреждение или сама администрация района. Установленный администрацией ответственный за участок дороги, на котором вы упали, и станет вашим ответчиком в суде.

5. Обязательно собирайте чеки за лекарства и прочее. Порванные при падении колготки или дубленка - тоже материальный вред. Но дубленка станет вещественным доказательством в суде только при наличии свидетелей, которые могут подтвердить факт падения (см. пункт 1).

Пермякам самим приходится браться за лопаты.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кроме компенсации материального вреда, вы имеете право на компенсацию вреда морального. Нужны свидетели.

- Свидетели смогут пояснить, что вы испытывали тяжелые физические боли, не могли свободно двигаться, от чего пребывали в унынии и плохом настроении после падения, - пояснил юрист. - На данный момент судебная практика складывается в пользу потерпевших, но в Российской Федерации нет закона о возмещении морального вреда, нет четкой градации, как оценивать моральный вред, поэтому каждый суд оценивает его по-разному: где-то 50 тысяч рублей взыщут, где-то - и 200 тысяч.