2019-02-18T14:50:37+03:00
Происшествия

«Мадам меня так отпылесосила, что я не сдержался и закрыл ей рот двумя пальцами»

Пермский бизнесмен, которого обвиняют в избиении студентов, рассказал свою версию событий
Вероника РАНГУЛОВА
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Сергей Каштанов утверждает, что бить никого не хотел.Сергей Каштанов утверждает, что бить никого не хотел.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Я человек бизнеса, и привык договариваться в любой конфликтной ситуации, - говорит пермский бизнесмен, которого судят за избиение 18-летних студентов. - Сам я никогда не являюсь провокатором, но когда тебя поливают.., трудно будет сдержаться любому человеку.

44-летний Сергей Каштанов - генеральный директор компании «Экол», которая занимается вывозом мусора. Ее глава - бывший военный офицер, а сейчас успешный бизнесмен. «Ответственный руководитель, трудолюбивый, коммуникабельный, вежливый» - это из его характеристики по месту работы и жительства.

- Для меня настоящий позор - та ситуация, в которой я оказался, и тот факт, что это все стало достоянием общественности, - возмущался Каштанов на суде, который сейчас разбирается в этой некрасивой истории.

«Пошел отсюда, пока тебе лапки не переломали»

Напомним, все случилось в июле прошлого года в деревне Голованово (это окраина Перми). У бизнесмена здесь есть свой дом, а рядом - пирс. По его словам, акватория возле дома принадлежит ему на правах аренды с Камским водным управлением.

Именно сюда на лодке причалила компания 18-летних студентов - две девушки и трое парней - на пикник. Со стороны воды никаких запрещающих табличек не было. Молодые люди, подумав, что это общественное место, жарили мясо, купались, курили кальян, пили вино и пиво.

- Потом приехал какой-то лысый мужик на белом Mercedes, - рассказывает одна из потерпевших Лиза на предыдущем заседании. - Начал орать на нас матом, что он хозяин этого пирса, и чтобы мы валили отсюда. Потом начал бить парней и сталкивать их в воду, а когда уходил - ударил меня по лицу.

Врачи диагностировали у девушки ушиб челюсти.

В понедельник в суде допрашивали Сергея Каштанова. У него другая история:

- С моей стороны не было никакой умышленной агрессии, я вообще не собирался ни с кем разбираться и отправил к берегу сына, чтобы тот попросил ребят уйти с пирса. Но ребенок прибежал обратно напуганным. Рассказал, что какая-то девушка (это была та самая Лиза. - Ред.) крикнула ему матом: «Пошел отсюда, малек, пока тебе лапки не поломали!»

Бизнесмен сам поехал к пирсу.

- Сначала я разговаривал спокойно, попросил собрать свои вещи, потушить огонь и уйти, но на мои требования никто не реагировал. Эта Лиза просто поливала меня матом: «Ты тут не указ и не парь нам мозги, сам пошел отсюда, это общественное место». Какое-то время я еще стоял на берегу и надеялся, что эти ребята поймут мои слова о том, что они находятся на частной территории. Но парни молчали, а когда стали собираться, девушка им закричала: «Вы че, куда собрались, ну-ка сядьте на место, нафиг», - рассказывает Каштанов.

«Я хотел остудить толпу»

После этого, говорит Каштанов, он тоже стал разговаривать с непрошеными гостями на повышенных тонах, используя нецензурную речь:

- Меня так воспитывали, что за поступки женщины должен отвечать ее мужчина. Я пытался выяснить, с кем пришла Лиза, чтобы разобраться с ее парнем. Поэтому я крикнул: «Закройте бабе рот, соберите свои вещи и валите отсюда!» В ответ девушка заорала: «Ты где тут бабу увидел?» Остальные молчали, и тогда я решил остудить толпу, которая не понимала, где находится. Я не отрицаю, что ударил двоих парней и скинул их в воду. Третьего скинуть не успел, он сам прыгнул с криком: «Мы уходим!»

Лиза в этот момент сидела на пирсе и, по словам Каштанова, продолжала ругаться нецензурной бранью.

- Я повернулся к ней, чтобы сказать, что ей бы следовало извиниться перед парнями, поскольку в воде они оказались из-за нее, но эта мадам меня так отпылесосила, что я не сдержался и закрыл ей рот.

- Как именно вы это сделали? Вы ее ударили? - уточнил гособвинитель Юрий Болотов.

- Я ее не бил, я просто закрыл ей рот двумя пальцами. Услышал, как у нее щелкнули зубы, но она не упала, осталась сидеть на своем месте.

- Считаете ли вы допустимым применение насилия к тому, кто оскорбляет вас устно?

- Конечно, все это неправильно, но в тот момент я был очень зол. Эти люди нарушали общественный порядок, разводили огонь на деревянном пирсе. И я пытался им объяснить, что праздника не будет, пора сворачиваться. Я признаю свою вину, что ударил парней. И я уже возместил им моральный вред - по 20 тысяч рублей. По девушке - да, физический контакт с ней был, но я не считаю это хулиганским поступком. Я хотел, чтобы она замолчала. Тем не менее на днях я тоже отправил ей почтовым переводом такую же сумму компенсации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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