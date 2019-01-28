«Чья баба тут крякает». Пермского бизнесмена судят за избиение студентов, которые жарили шашлыки на его пирсе

- Мы с ребятами отдыхали на пирсе, когда к берегу подъехал белый Mercedes, - рассказывает 18-летняя Лиза. - Оттуда вылез лысый мужчина и начал орать на нас матом, что он хозяин этого пирса и чтобы мы быстро «… отсюда …» Я спросила, нельзя ли быть повежливее? Тогда он заорал: «Чья баба тут крякает?» и начал бить парней.

«Замок для дебилов повесили?»

В Мировом суде Орджоникидзевского района Перми начался суд над пермским бизнесменом, которого обвиняют в избиении четырех 18-летних студентов.

44-летний Сергей Каштанов - генеральный директор ООО «Экол», это одна из крупнейших компаний в Перми, которая занимается вывозом мусора. Правда, на суд Каштанов пришел не в привычном для делового человека костюме, а в простых джинсах и синей толстовке. И с большой группой поддержки - адвокат, родственники, друзья.

Все случилось в июле прошлого года в деревне Голованово, это самая окраина Перми. Здесь у бизнесмена есть свой дом, а рядом - пирс, огороженный со стороны дороги забором.

На этом самом пирсе на свою голову и устроилась на пикник компания молодежи.

- Мы в тот день собрались на природу, - рассказывает Елизавета, студентка медицинского колледжа. - Я, подруга Регина, парень Регины и два его друга. Мы доехали до деревни на такси, а там сели в лодку. Доплыли на ней до деревянного пирса и залезли на него со стороны воды.

Ребята вспоминают, что народу на пирсе не было. Но они все равно подумали, что это общественное место.

- У нас с собой был мангал, мы начали жарить шашлыки, купались, курили кальян, - продолжает Лиза. - Мы с Региной выпили полбутылки белого вина, а мальчики пили пиво. Потом к нам подошли мужчина с женщиной. Они нас не выгоняли, но сказали, что скоро приедет хозяин. Попросили убрать за собой мусор. Потом подошел мальчик лет десяти, спросил: «Замок для дебилов повесили?», но мы не стали ему ничего отвечать. Просто не поняли, о чем он говорит.

В травмпункте, куда обратилась девушка, сказали, что у нее сломана челюсть.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лиза и ее приятели позже объяснили: они подъехали к пирсу по воде и никакого замка не видели.

«Я сам себе полиция»

- А потом к нам подъехал этот Каштанов, его фамилию мне уже позже сообщили в полиции, - рассказывала на суде потерпевшая. - Он стал орать, что это его территория. Мы начали собираться и говорили, что сейчас уйдем. Он пнул по ведру с мясом, оно улетело в воду, а потом стал избивать мальчиков.

- Грубо нарушая общественный порядок и проявляя неуважение к обществу, Каштанов начал избивать молодых людей, - сообщил государственный обвинитель. - Сначала толкнул одного в грудь, затем ударил его в солнечное сплетение и в область подбородка. Не удержавшись на ногах, потерпевший упал с пирса в воду.

Потом физически крепкий Каштанов точным ударом в челюсть свалил в воду другого студента, а затем толкнул в воду и третьего.

- Это было очень страшно, я закричала, начала плакать, просила, чтобы он остановился, - продолжает Елизавета. - Но Каштанов заорал: «Заткнись, а то я тебя сейчас убью!» и ударил меня кулаком в лицо. Я очень рассердилась и тоже начала в ответ выражаться нецензурно. Сказала, что мы сейчас вызовем полицию, но он ответил: «Я сам себе полиция!»

Друг Лизы был свален крепким ударом с пирса.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пострадавшие подростки выбрались на берег и решили ехать домой. Парни отделались синяками и испугом, а вот Лизе понадобилась медицинская помощь.

В травмпункте, куда обратилась девушка, сказали, что у нее сломана челюсть. Правда, позднее перелом не подтвердили, травматолог диагностировал сильный ушиб мягких тканей.

- Мне было очень больно, приходилось пить обезболивающие препараты и носить повязку, - рассказала на суде пострадавшая. - Я до сих пор ощущаю дискомфорт.

«Замените мат морковкой»

Избитые студенты написали в полицию заявление. Уголовное дело возбудили по статье «Побои».

Когда началось судебное заседание, Каштанов требовал удалить журналистов из зала. Мол, не хочу раскрывать подробности своей личной жизни. Но судья пояснила, что процесс открытый и разрешила вести фотосъемку.

- Я не понял, я, что, вас сразу хренами стал обкладывать, ты точно это помнишь? - спрашивал Каштанов потерпевшую и в результате довел ее до слез. - Повтори, что я вам говорил, просто замени мат морковками.

- Давайте все-таки не будем такими импульсивными, не забывайте, что перед вами дети, только-только по 18 исполнилось, - тормознула подсудимого судья.

- Вы бы видели, как эти дети вели себя на моем пирсе! - огрызался Каштанов. К слову, он так и не сказал на суде, признает свою вину или нет. От интервью с журналистами бизнесмен тоже отказался:

- Я пока не знаю, что говорить.

- Он не признает свою вину и ведет себя по-хамски, - говорит мама Елизаветы Оксана Владимировна. - Сначала говорил, что просто толкнул мальчишек в воду, а мою дочь и пальцем не трогал. Потом вообще заявил, что Лизу подослали его конкуренты по бизнесу. Мол, это все провокация.

- Он принес вам свои извинения?

- Нет, но он предлагал нам сто тысяч рублей за то, чтобы Лиза изменила свои показания.

Если вина бизнесмена будет доказана, ему грозит лишение свободы до двух лет.