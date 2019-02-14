«Незнакомые люди просят погасить их кредиты». Как живет пермяк, который выиграл 56 миллионов

- Если честно, я уже устал ждать, когда смогу получить свой выигрыш, - смеется 42-летний Сергей Рогалев из Чайковского, который однажды проснулся миллионером.

Сергей занимается бизнесом. Вместе с братом и отцом он работает в фирме по строительству деревянных домов. И бросать свое дело не собирается.

Напомним, осенью прошлого года мужчина купил лотерейный билет за 100 рублей, а выиграл – почти 57 миллионов рублей.

- Я вообще человек неазартный, но везучий, - рассказывал после выигрыша Сергей. – Самый большой куш сорвал лет пять назад, когда выиграл в лотерею 125 тысяч рублей. А в сентябре зашел на сайт «Столото» и увидел, что суперприз «Гослото «6 из 45» превысил 50 миллионов рублей. Купил билет, а когда определили победителя, просто обомлел: им оказался именно я.

Организаторы лотереи сразу предупредили Сергея, что выигрыш он получит не раньше, чем через полгода.

- Недавно я снова им звонил, обещали перечислить деньги в апреле, - говорит счастливчик и признается: - Сейчас я, конечно, уже успокоился, не думаю постоянно о выигрыше и живу обычной жизнью.

- Но все равно же планируете, куда потратите деньги?

- Я очень уважаю своих родителей и хочу их порадовать. Мой отец давно мечтает о машине. Решил, что куплю ему такую марку, какую он сам выберет. Мы долго советовались, смотрели разные машины и остановили свой выбор на японском внедорожнике.

Сергей женат, воспитывает десятилетнюю дочь. Говорит, что и домашних порадует обязательно.

- Конечно, мы поедем в путешествие, но куда – пока не знаю. Кое-где я уже был, наверное, захочется побывать в новом месте. Жена Лена одно время хотела полететь на Шри-Ланку, но мы еще думаем. Какой смысл выбирать, сначала нужно дождаться выигрыша.

- Не думали заняться благотворительностью?

- Об это я думаю все эти месяцы. Уже нашел несколько человек – и взрослых, и детей, кому бы я хотел помочь решить их проблемы со здоровьем. Такую помощь я только приветствую, но иногда мне в социальных сетях пишут совершенно посторонние люди и просят помочь оплатить их кредиты. Как реагировать на такие сообщения, я не знаю. Стараюсь не обращать внимания. У меня тоже есть кредиты, но я же как-то справляюсь сам.

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