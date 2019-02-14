Популярность онлайн-кинотеатров, а также сервисов просмотра кино, сериалов и мультфильмов растёт год от года. За период с января по сентябрь минувшего года, каждый второй житель нашей страны в возрасте от 16 до 35 лет хотя бы раз, но смотрел фильм на одной из онлайн-платформ на своём телевизоре, компьютере или мобильном устройстве. Интернет-проект Yamobi.Ru решил сравнить десятку самых рейтинговых сервисов для просмотра кино, сериалов и анимационных фильмов и составить независимый рейтинг наиболее удобных и доступных по цене.

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Посмотреть недавно вышедший в прокат фильм, популярный сериал или мультфильм у себя дома становится целым ритуалом. Благо, что большая часть этого контента стоит значительно дешевле, чем в классических кинотеатрах, да и возможности здесь куда шире. Огромные базы с подробным описанием и трейлерами помогают подобрать нужный вариант для разных случаев. Кроме того, зритель сам определяет время, когда ему удобно посмотреть тот или иной фильм/сериал, а также устройство, на котором это можно сделать: телевизор, компьютер, монитор, ноутбук, планшет или смартфон. При этом будет гарантировано максимальное качество картинки и стереозвук.

Другое дело, что сервисов для просмотра видео сейчас великое множество. Это и зарекомендовавшие себя российские платформы, ну и общемировые сервисы онлайн-видео, которые занимаются производством собственного контента. Команда нашего интернет-проекта проанализировала существующие варианты на предмет удобства, количества и качества фильмов/сериалов, а также способов оплаты и покупки этого контента. В шорт-лист 10 лучших сервисов 2019 года мы включили (приведены в алфавитном порядке) следующие платформы: «Амедиатека», «КиноПоиск», «ТНТ Premier», ivi.ru, Google Play, MEGOGO, Netflix, Okko, TVZavr и Wink.

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Сначала разберемся, что представляет собой каждый из них и оценим их по шести критериям: контенту, доступности на различных устройствах и ТВ, наличию услуги «Мультискрин», удобству использования, возможности просмотра ТВ-программ, стоимости. Максимальная оценка – 10 баллов, а минимальная – 0 баллов.

Амедиатека

Амедиатека – один из первых платных сервисов онлайн-просмотра в России. Изначально специализировался на показе сериалов от американского кабельного канала HBO. В июле 2017 года получил статус Home of HBO. С этого времени транслирует премьеры канала в России одновременно с США. Помимо локализованной версии фильмов есть возможность смотреть их с русскими субтитрами.

Навигация по каталогу онлайн-кинотеатра осуществляется по жанру фильма или сериала, названию студии, которая занималась производством, по стране. Поиск по названию, году, именам актёров - отсутствует. Вместе с этим есть подборка свежего контента. В общей базе присутсвуют фильмы и сериалы таких студий как Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony Pictures, Netflix, VH1, Sky, Россия, Первый канал, СТС, HULU и другие.

Помимо всеми любимых «Игры престолов», «Карточного домика», «Шерлока», «Мира Дикого Запада» и прочих сериалов, пользователям доступны различные художественные и документальные фильмы, а также концерты мировых знаменитостей.

Смотреть видеоконтент можно на компьютере, ноутбуке, смарт-телевизорах Samsung, LG, Philips и мобильных устройствах, работающих на базе iOS, Android. Также есть возможность смотреть фильмы и сериалы в одном аккаунте с двух разных устройств. В мобильном приложении «Амедиатеки» есть опция скачивания контента на 30 дней с возможностью просмотра без интернета. Услуга «Мультискрин», позволяющая ставить фильм на паузу на одном устройстве и продолжить смотреть его с того же момента, в «Амедиатеке» недоступна.

Смотреть через сервис привычные эфирные и тематические телеканалы не получится. Платформа ориентирована только на фильмы, сериалы, студийные записи и живые концерты. Максимум что можно смотреть из телевизионного контента – тематический пакет «Амедиа HIT».

Видеоконтент сервиса включен в основную подписку. Её стоимость составляет 599 рублей в месяц. В случае оплаты подписки за год можно получить скидку 30%. В этом случае пользователь заплатит 4999 рублей за год. Также некоторые фильмы и сериалы можно взять в аренду за 399 рублей. Примечательно, что последние сезоны практически всех без исключения актуальных сериалов доступны только по подписке, а вот старые сезоны можно взять в аренду.

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КиноПоиск

Некогда популярный сайт с отзывами, рейтингами и возможностью обсуждения последних киноновинок в 2018 году обзавёлся собственным сервисом просмотра фильмов. Пусть и не сразу, но в «Яндексе» постарались учесть требования современных платформ для видеоконтента.

В базе сервиса более 1500 кинокартин, которые с течением времени пополняются новинками. К примеру, в каталоге уже есть «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», оскароносные «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Форма воды». Также в рамках подписки можно смотреть сериалы сервиса «Амедиатека» от студии HBO и т.п.

Субтитры есть примерно у четверти фильмов, в том числе у таких хитов, как «Один день», «Форма воды», «Бойцовский клуб» и «Римские каникулы».

Для просмотра видеоконтента необходимо зайти со своего компьютера или ноутбука на сайт сервиса. В случае планшетов или мобильников потребуется скачать приложение «КиноПоиск» из AppStore или Google Play. Приложение также доступно владельцам умных телевизоров Samsung и LG. Для регистрации нужен аккаунт. Все фильмы, которые пользователь добавляет в подборку избранного, синхронизируются с телевизором и мобильными устройствами, отображаются в специальном разделе.

Поиск и навигация осуществляются при помощи специальных подборок и тематик жанров. Есть возможность искать кинокартины и сериалы по каталогу КиноПоиска, рейтингам, актёрам и т.п. В приложении для Smart TV можно узнать, в каких еще фильмах снялся актер, найти похожие по жанру или настроению картины, посмотреть тематические подборки, поставить оценки фильмам.

Возможностей для просмотра эфирных и тематических каналов нет. Опция «Мультискрин» также недоступна.

Цена просмотра зависит от многих факторов, но в среднем фильмы можно купить за 299 рублей или взять в аренду от 49 до 99 рублей. Также есть возможность оформить подписку на месяц за 649 рублей. В эту стоимость включается подписка «Амедиатеки», подписка «Яндекс.Плюс» и каталог КиноПоиска.

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ТНТ Premier

ТНТ Premier в Сети уже окрестили российским ответом американского Netflix. Отечественный сервис также занимается производством собственного контента. Пользователям доступна медиатека лучших проектов телеканалов ТНТ, ТВ-3, ТНТ4, 2х2, «Супер», а также спортивный контент канала «Матч ТВ» и премиального канала о футболе «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Сервис также предлагает доступ к прямому эфиру указанных каналов телеканалов.

Запуск онлайн платформы состоялся в августе 2018 года. Стартовыми картинами сервиса стали сериалы «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо», «Бонус», фильм «Год свиньи», а также новые сезоны шоу Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова «ХБ».

Смотреть видеоконтент сервиса ТНТ Premier можно с компьютеров, мобильных устройств на iOS и Android через приложение, а также смарт ТВ Samsung, LG, телевизорах с операционной системой AndroidTV, на ТВ-приставках AndroidTV и AppleTV.

Для просмотра доступны программы, передачи, фильмы и сериалы телеканалов ТНТ, ТВ-3, ТНТ4, 2х2, «Супер», «Матч». Большая часть сериалов, шоу и фильмов доступна для локального скачивания, они отмечены специальным значком. Загруженные видео можно смотреть без доступа к сети и Wi-Fi. Загруженный контент будет доступен к просмотру только в период действия подписки в течение 24 часов с момента завершения загрузки. Возможность одновременного просмотра видеоконтента на разных типах устройств отсутствует.

Поиск контента осуществляется по названию, тематике, жанру. Сделать это можно как на ПК, так и на мобильных устройствах, смарт ТВ.

В общей сложности пользователям доступно три вида подписок. Подписка на кино и сериалы ТНТ, ТВ-3, ТНТ4, 2х2, «Супер» – 129 рублей в месяц; спортивный контент и прямые трансляции телеканалов «Матч» и «Матч Премьер» – 229 рублей в месяц; детские фильмы и мультфильмы производства Disney – 229 рублей в месяц.

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ivi.ru

Ivi.ru - один из наиболее популярных онлайн-кинотеатров в России, большинство фильмов которого доступны совершенно бесплатно. Для просмотра не потребуется даже регистрация, пользователю лишь предложат посмотреть несколько рекламных роликов общей длительностью от 3 до 10 минут.

Сервис сотрудничает со многими кинопроизводителями, например, с 20th Century Fox, Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal Studios, Walt Disney Pictures, Warner Bros и другими. Также в его каталогах доступен контент российских кинокомпаний и телеканалов.

Приложение ivi работает на мобильных устройствах, Smart TV и на консолях Xbox. Также фильмы и сериалы можно смотреть на компьютере.

Сервис предлагает тысячи кинолент и мультфильмов, множество сериалов и телешоу. На сайте есть подробная информация о доступных и ещё не вышедших фильмах, постоянно появляются трейлеры новинок. Удобная навигация по жанрам и указание связанных фильмов позволят быстро найти нужное видео. Также можно составлять списки избранного, писать отзывы и рецензии.

Также пользователь может оформить премиальную подписку за 399 рублей в месяц или купить видеоконтент по цене от 99 рублей. В этом случае рекламы уже не будет.

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Google Play

Магазин контента Google позволяет покупать и брать в прокат лучшие произведения мировой киноиндустрии от Disney, Universal, Paramount, Sony, Warner Bros, 20th Century Fox. В базе магазина несколько тысяч фильмов, популярных франшиз и анимационных картин. Причём в отличие от iTunes тут и цены порой несколько ниже, и ограничения поддерживаемых устройств отсутствуют. Весь контент доступен на компьютере в браузере Chrome, на смартфонах и планшетах с Android, на iPhone или iPad, на телевизорах с Android TV. К минусам можно отнести крайне небольшое количество российских фильмов. Основной упор Google делает на голливудские картины.

Удобной навигацией и подробными описаниями сервис не отличается, но всегда на выбор доступно множество подборок и универсальный поиск, позволяющий найти любой нужный вам фильм. В Google Play все кинематографические произведения сортируются по жанрам, предпочтениям и киностудиям. Дополнительно указываются лидеры продаж, есть ТОПы и специальные подборки.

Каждый пользователь сервиса при помощи своей учётной записи может составлять плейлисты с фильмами и смотреть их сразу на нескольких Android-устройствах. А вот функции показа каналов телевидения не предусмотрено.

Стоимость просмотра контента варьируется от степени популярности той или иной картины и её новизны. Минимальная цена – 69 рублей, максимальная – 429 рублей.

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MEGOGO

MEGOGO также относится к числу популярных и известных сервисов просмотра фильмов, телевизионных шоу, а также различных телеканалов. Часть кинолент доступна бесплатно, в обмен на показ рекламы (рекламный блок занимает 3-10 минут времени). Лучшие блокбастеры можно брать в прокат или же покупать для просмотра в любое время.

Платная подписка позволит смотреть до 200 телеканалов, в том числе и спортивных. Прямо на сайте присутствует удобная программа передач, чтобы быстро узнавать, где и что сейчас можно посмотреть. Также имеется система рекомендаций и тематические подборки фильмов по жанру, хронологии или даже любимым актёрам.

Сервис MEGOGO работает на компьютерах и ноутбуках прямо в браузере.На, смартфонах и планшетах на iOS и Android просмотр доступен после установки специального приложения. Также сервис работает на телевизорах с функцией Smart TV, в медиаплеерах, приставах Apple TV и Android TV.

Мобильное приложение позволяет смотреть видеоконтент на 5 любых стройствах. Платформа также транслирует эфир общенациональных, тематических и специализированных телеканалов. В общей сложно их в минимальном пакете их 104, в максимальном пакете телеканалов уже 204, а в премиальном – 213.

Часть фильмов пользователи могут смотреть бесплатно в обмен на трансляцию рекламы. Кроме того, есть три варианта подписки: “Лёгкий” за 197 рублей в месяц; “Максимальный” – за 397 рублей в месяц и “Премиальный” – за 597 рублей. Для отдельных фильмов доступна покупка и прокат по отдельности.

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Netflix

Netflix — один из самых популярных потоковых видеосервисов с обширной библиотекой фильмов, сериалов и стендап-концертов. Netflix для США — это треть всего интернет трафика страны.

В базе несколько десятков тысяч позиций. Правда, 99,9% это англоязычный контент, к которому нет не то чтобы озвучки, даже субтитры нужно подыскивать в сети.

Ещё один спорный момент Нетфликса – высокая цена подписки за месяц. В настоящее время существует три тарифа. Отличий тоже три. При любом тарифе пользователь имеет полный доступ к библиотеке, предназначенной для России. €8 (тариф базовый) — одно устройство для просмотра, разрешение SD (480i). €10 (тариф стандартный) — два устройства для просмотра, разрешение HD (720i). €12 (тариф премиальный) — четыре устройства для просмотра, разрешение Full HD и 4K.

Как видно из описания тарифов, тремя отличиями являются разрешение, количество одновременно подключенных устройств и цена. В российских реалиях это очень дорого. По этой причине Netflix могут выбрать лишь те, кто не смотрит фильмы и сериалы российского производства. С англоязычным контентом здесь проблем нет. Он в большом достатке.

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Okko

Okko – ещё один популярный сервис просмотра кино, сериалов и мультфильмов. В его базе содержится более 25000 единиц контента, включая кино зарубежного и российского производства. Сервис сотрудничает с крупнейшими мировыми и российскими киностудиями: 20th Century Fox, Paramount, Universal, Warner Bros., «Централ Партнершип». Доступны не только дублированные версии, но и оригинальные звуковые дорожки с субтитрами.

Контент этого онлайн-кинотеатра платный. В Okko нет рекламы, так как отсутствует бесплатный контент. Можно оформить подписку на отдельную категорию фильмов или целый жанр, а также купить или взять в прокат определённые киноленты.

Поиск в сервисе предельно простой и удобный. Фильмы разделены на категории по жанрам и рейтингам - оскароносные ленты, топ-250 «КиноПоиска». Искать можно по названию, студии производства, имени актёра и т.п.

При использовании сервиса на Smart TV часть контента будет доступна в качестве Full HD с объёмным звучанием формата 5.1. Кроме того, некоторые фильмы можно смотреть в 3D-формате, если, конечно, ваш телевизор его поддерживает. Можно смотреть видео через веб-браузер ПК, с мобильных устройств и даже через консоль Sony PlayStation.

Пользователь может арендовать видеоконтент на 48 часов или купить навсегда, оформить тематическую подписку (от 99 рублей в месяц за артхаус-фильмы, от 599 рублей — за сериалы «Амедиатеки») или выбрать пакет из нескольких подписок. При оформлении проката у пользователя есть 30 дней, чтобы начать просмотр, и 48 часов после запуска фильма, чтобы его досмотреть. Во время просмотра фильм можно запускать неограниченное число раз на разных устройствах, а также загрузить в память мобильного устройства. Есть функция предупреждения о завершении проката.

К приятным бонусам – работающая услуга «Мультискрин». Это означает, что пользователь может мигрировать с устройства на устройства, а трансляция контента будет начинаться с того месте, на котором вы остановились.

Весь контент сервиса Okko разбит на десяток тематических пакетов. Каждый из них подключается за отдельную плату. Есть здесь и универсальный пакет, который объединяет 9 подписок и 4 тыс. фильмов. Он обойдётся пользователю в 499 рублей в месяц.

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TVZavr

Ещё один известный в России онлайн-кинотеатр с лицензионными фильмами и сериалами TVZavr. Часть контента доступна бесплатно в обмен на просмотр рекламы. В среднем рекламные ролики длятся от 3 до 10 минут. Бесплатный контент представлен в специальном разделе сайта для удобства пользователей. Также предусмотрены подписки: основная за 249 рублей и чуть более доступная детская, открывающая доступ к контенту для самых маленьких зрителей.

Сервис предлагает различные тематические (например, фильмы по киновселенной DC и Marvel, летние кинокартины, кино о музыкантах) и жанровые подборки: боевики, семейные картины, мелодрамы, комедии с русской озвучкой или на языке оригинала и многие другие. Зарегистрированные пользователи оставляют комментарии, делятся впечатлениями от просмотра с друзьями в социальных сетях — VK, Facebook, Twitter, Одноклассники.

Искать фильмы можно по жанру, названию, году выхода в прокат, стране-производителе. А вот поиска картин по актерам, кассовым сборам или независимым рейтингам нет.

Пользователи TVZavr не могут смотреть эфир телевизионных каналов ни на платной, ни на бесплатной основе.

Смотреть кино по подписке можно на телевизоре с функцией Smart TV, компьютере и мобильных устройствах на iOS и Android. Киноленты доступны к просмотру неограниченное количество раз в месяц бесплатно и без рекламы в высоком качестве (Full HD 1080).

Что касается цен, то бесплатно можно смотреть часть контента. В этом случае вам придётся смотреть рекламу. Подписка на месяц стоит 249 рублей. Новинки и отдельные фильмы, отмеченные красным знаком, можно взять в аренду или купить за сумму до 229 рублей.

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Wink

Wink – анонсированный «Ростелекомом» осенью 2018 года сервис для просмотра фильмов, сериалов, детской анимации и детских образовательных фильмов, в том числе по школьным курсам. Помимо прочего, платформа позволяет смотреть более 200 федеральных и тематических телеканалов в режиме реального времени.

Пpилoжeниe Wink oт «Pocтeлeкoма» пpeдcтaвляeт coбoй интepaктивнoe TB, paбoтaющee нa paзличныx элeктpoнныx уcтpoйcтвax пoд oднoй учётнoй зaпиcью. Пoдключaть к aккaунту мoжнo дo 5 устройств, вxoдящиx в cпиcoк пoддepживaeмыx: смарт ТВ, смартфон или планшет на Android или iOS, мультимедийную приставку, компьютер или ноутбук.

Пpилoжeниe дocтупнo для cкaчивaния нa Smart TV Samsung, Android TV и Apple TV. Пpoгpaммa paбoтaeт нa тeлeфoнax и плaншeтax c oпepaциoннoй cиcтeмoй Android и IOS. Cкaчaть eё мoжнo из oфициaльныx мaгaзинoв Google Plaу Market или App Store cooтвeтcтвeннo.

Boзмoжнocти cepвиca «Wink» aнaлoгичны пo cвoим функциям c paнee пpeдcтaвляющeйcя уcлугoй Pocтeлeкoм «Интepaктивнoe TB 2.0». Cпиcoк включaeт: coтни пoпуляpныx poccийcкиx и зapубeжныx кaнaлoв; тыcячи фильмoв и cepиaлoв co вceгo миpa; cбopники пoдпиcoк; cкидки и бoнуcы; упpaвлeниe пpocмoтpoм (пaузa, пepeмoткa, зaпиcь); cкaчивaниe пpoгpaмм для пpocмoтpa бeз интepнeтa; poдитeльcкий кoнтpoль для зaщиты дeтeй oт взpocлoгo кoнтeнтa. Для oплaты cepвиca мoжнo выбpaть любoй вapиaнт: оформить eжeмecячную пoдпиcку, взять кинo нaпpoкaт или купить пoнpaвившийcя cepиaл нaвceгдa.

В общей сложности пользователям Wink доступно 18 различных подписок. Самая дешёвая стоит 99 рублей в месяц. В пакет входит 101 телеканал и 1000 фильмов. Самый полный пакет, включающий более 200 каналов и несколько тысяч фильмов и сериалов российского и зарубежного производства обойдётся в 620 рублей на месяц. Кроме того, можно выделить подписку на HD фильмы за 299руббей в месяц, пакет «Оптимальный» - за 420 рублей, КиноViP – за 379 рублей, пакет эротических каналов, фильмов и сериалов – 329 рублей в месяц.

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Кто лучший: сравнение

По итогам прямого сравнения лучшим сервисом для просмотра кино, сериалов, мультфильмов, ТВ-шоу и телеканалов становится Wink. Эта платформа по итогам анализа набрала 56 баллов из 60 возможных. На стороне сервиса большая база легального контента, удобная навигация и подбор фильмов, возможность смотреть ТВ-каналы не только на экране своего телевизора, но и на дисплее смартфона, планшета, ноутбука. А благодаря услуге «Мультискрин» просмотр можно продолжать, мигрируя с устройства на устройство.

Также стоит отметить большое количество подписок в Wink. Есть отдельные разделы для детей и образовательного контента – называется «Лекторий». Школьники могут смотреть обучающие и развивающие курсы по самым разным предметным областям. Забегая вперёд, отметим, что у других сервисов такой возможности нет.

Что касается цены, то смотреть пакет из 1000 фильмов и 100 каналов можно от 99 рублей в месяц. Это даже дешевле, чем платить за классический вариант телевидения.

Второе место в нашем рейтинге занимает онлайн-кинотеатр ivi.ru. Его сильными сторонами является большое разнообразие контента, удобная система рейтингования, отзывов, поиска подборок и избранных картин. Часть контента доступна совершенно бесплатно при просмотре рекламы. Если вас реклама угнетает, можно оформить подписку от 399 рублей в месяц. Также есть возможность арендовать контент по цене от 99 рублей за штуку.

«Бронза» достаётся сразу двум онлайн-кинотеатрам – OKKO и TVZavr. Оба сервиса демонстрируют удобство подбора контента. В базе фильмов находится несколько тысяч. У пользователей есть выбор между российским и зарубежным контентом, мультфильмами, концертами. Зрители могут оформлять универсальную и тематические подписки в зависимости от своих запросов. Смотреть видео можно на всех типах домашних и мобильных устройств.