Капли не спасут от катаракты

Катаракта - самое распространенное возрастное заболевание глаз пожилого человека. Возникает оно из-за помутнения и уплотнения собственного хрусталика. Первые симптомы могут появиться уже после 40 лет: сначала окружающие предметы станут видны словно в легком тумане, затем он постепенно начнет сгущаться до полной потери прозрачности хрусталика. Итогом запущенного заболевания станет полная слепота, поэтому так важно вовремя выбрать правильное лечение.

Миллионы людей страдают катарактой и готовы поверить в любые чудодейственные средства, которые дают простое избавление от недуга. При этом витрины аптек пестрят разносортными упаковками и флаконами, газеты - народными средствами лечения, а реклама обещает гарантированный результат.

В то же время, опираясь на «Федеральные клинические рекомендации по офтальмологической помощи пациентам с катарактой», в которых сформулированы все современные принципы и подходы к диагностике и лечению катаракты, можно с уверенностью утверждать, что распространенный миф о лечении катаракты с помощью БАДов, капель, настоек и специальных очков - это лишь потерянное время, которое приближает вас к слепоте!*

Все изменения в хрусталике носят необратимый характер, так как мутнеют волокна белка, из которого он состоит. Это можно сравнить с яичным белком, который под влиянием температуры становится белым и плотным, и вернуться в прозрачное и жидкое состояние больше не может. На данный момент доказательная медицина не имеет ни одного подтверждения тому, что таблетки, капли и народные средства могут предотвратить появление, остановить развитие или устранить катаракту. Помните, что можно капать капли годами, но в итоге вы получите лишь запущенное заболевание, а также, возможно, вторичную глаукому, которая еще более опасна для здоровья глаз, так как практически не имеет симптомов.

Избавиться от катаракты и вернуть зрение можно только хирургическим путем - заменив помутневший хрусталик на искусственный. В сети офтальмологических клиник «Три-З» выполнено уже более 70 тысяч таких операций. Переживая о своем диагнозе, вы можете подумать, что вам эта цифра не нужна. Но 70 000 операций - это такие же люди, как и вы, которые также переживали, беспокоились, а в итоге смогли вновь ярко и четко увидеть окружающий мир. Бояться не стоит, так как процедура по удалению катаракты эффективная, безболезненная и имеет предсказуемый результат. При этом для ее проведения вам даже не требуется ложиться в стационар, ведь длительность операции всего около 7 минут, а после осмотра офтальмолога можно будет поехать домой. На следующий день вы проходите итоговый осмотр лечащего врача, зрение к этому моменту уже восстанавливается, а весь период реабилитации будет длиться около месяца. В эти дни необходимо соблюдать несложные рекомендации хирурга. Для вашего спокойствия на протяжении 3-х месяцев после операции консультации офтальмологов в клинике и диагностических центрах «Три-З» бесплатные.

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На самом деле, самый ответственный этап для вас не сама операция, а выбор искусственного хрусталика. В клинике «Три-З» представлено более 50 видов хрусталиков от ведущих мировых производителей: России, Японии, Германии, США, Великобритании. Одни искусственные линзы позволяют добиться четкого зрения вдаль, но для чтения придется продолжать использовать очки; другие помогают хорошо видеть на различных расстояниях, полностью избавляя от очков; а некоторые творят еще большие «чудеса»: помимо катаракты они корригируют такую аномалию, как астигматизм. Каждый хрусталик обладает рядом свойств, а их совокупность образует различные виды искусственных линз. Цены на проведение операции по удалению катаракты и хрусталик начинаются от 16 500 рублей.

При этом все искусственные линзы изготовлены из высококачественного материала, биологически совместимого с тканями глаза. Он не вызывает аллергии и исключает возможность отторжения или помутнения. Поэтому, какой вариант интраокулярной линзы не был бы выбран, мы гарантируем, что искусственные хрусталики сохранят свои физические свойства без изменений, оставаясь прозрачными на протяжении всего периода использования. Как вы теперь знаете, выбор хрусталика важен и непрост, поэтому на помощь придет в этом вопросе ваш офтальмохирург! Он поможет определиться с видом искусственной линзы, опираясь на информацию о ваших сопутствующих заболеваниях, образе жизни и индивидуальных требованиях к качеству зрения после операции.

На протяжении 15 лет врачи клиники «Три-З» подарили тысячам людей возможность снова наслаждаться чтением, просмотром телевизора, вождением автомобиля, путешествиями и просто счастьем видеть лица родных и близких. Сделайте и вы первый шаг к хорошему зрению! Для этого всем пенсионерам даем скидку 25% на комплексную диагностику зрения и бесплатный трансфер для иногородних пациентов в клинику г. Пермь, и обратно из диагностических центров «Три-З», расположенных в городах Соликамске, Чусовом, Березниках и Кудымкаре. Записаться на прием можно по телефону 8 (342) 273 46 49. Адрес в Перми: ул. Екатерининская, 105.

Лицензия №ЛО-59-01-004140 от 26 мая 2017 г.

ОГРН 1102632002857

* «Федеральные клинические рекомендации по офтальмологической помощи пациентам с возрастной катарактой» (№1, 2015 г.).

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