«Фора-банк» открыл новый вид вклада

Самым популярным и самым надежным способом сбережения денег у ставропольцев продолжает оставаться банковский депозит. Вклады позволяют не только сохранить свои деньги, но и приумножить их за счет выплачиваемых процентов.

АКБ «Фора-банк» предлагает жителям города широкую линейку вкладов, из которых любой сможет найти наиболее подходящий для себя. К примеру, недавно банк возобновил вклад «777», в рамках которого уже через год можно получить повышенный доход или оставить далее на хранение по оптимальной ставке.

А недавно в банке появился новый, еще более выгодный вклад – «888». Вклад открывается в рублях, минимальная сумма вклада - 88 тысяч рублей, процентная ставка – 8,88 %, срок вклада – 3 года. Возможно пополнение счета в течение первых 88 дней и на сумму не менее 8 тысяч рублей. Выплата процентов производится в конце срока вклада. Пролонгация по вкладу не предусмотрена. При невостребовании вкладчиком суммы вклада по окончании срока вклада договор считается продлённым на условиях вклада «до востребования».

Зачастую высокие ставки подразумевают ряд ограничений – к примеру, запрещается досрочное закрытие вклада. В противном случае, ставки уменьшаются на порядок.

У вклада «888» в случае досрочного расторжения договора процентные ставки составят: 5 процентов при сроке от года до полутора, 6 процентов при сроке от полутора до двух лет, 7 процентов – от двух до двух с половиной и 8 процентов – при сроке свыше двух с половиной лет.

УСЛОВИЯ ВКЛАДА:

- Вклад открывается в рублях РФ.

- Минимальная сумма вклада – 88 000 рублей.

- Срок вклада - 3 года.

- Процентная ставка: 8,88 % годовых

- Выплата процентов производится в конце срока вклада.

- Предусмотрены дополнительные взносы в течение первых 88 дней Срока вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса – 8 000 рублей РФ.

- Пролонгация по вкладу не предусмотрена.

- При невостребовании Вкладчиком суммы вклада по окончании Срока вклада договор считается продленным на условиях вклада «до востребования».

Подробная информация о вкладах представлена на сайте www.forabank.ru и в офисах АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). Телефоны: +7(495) 775-65-55, 8-800-100-98-89 (бесплатный по России)

АКБ «Фора-банк» (АО) (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1885 от 03.12.2014 года) — универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Головной офис АКБ «Фора-банк» (АО) находится в Москве. По состоянию на 01.01.2018 года АКБ «Фора-банк» (АО) насчитывает в своей структуре 104 подразделения, которые находятся в 19 регионах Российской Федерации и обслуживают клиентов — физических и юридических лиц. Региональная сеть банка включает 8 филиалов с широкой сетью дополнительных и операционных офисов, операционных касс, расположенных в Москве, Реутове, Орехово-Зуеве, Коломне, Наро-Фоминске, Калуге, Обнинске, Малоярославце, Воротынске, Санкт-Петербурге, Липецке, Тамбове, Перми, Саранске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи, Адлере, Краснодаре, Твери, Ставрополе.