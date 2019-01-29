2019-01-29T07:56:00+03:00
Дом. Семья

«Укрывали от леденящего холода». В Перми беременную кошку спасли собаки

Волонтеры обнаружили Маркизу в углу собачьей будки
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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Ветеринары борются за жизнь Маркизы - кошки, которую волонтеры обнаружили в углу собачьей будки. В холода Маркизу приютили бездомные собаки.

- Маркизу укрывали бездомные собаки от леденящего холода, пока сотни людей проходили мимо, - сообщили в приюте «Матроскин». - Она уже отчаялась и не ждала помощи от людей. Когда ее привезли в ветеринарную клинику, то обнаружилось, что Маркиза беременна, ее животик был весь красный от корост, Кроме того, кошечка обморозила себе почки, у нее мочекаменная болезнь, проблемы с печенью.

Сейчас кошка находится в клинике, пару недель ей придется провести в стационаре. Затем волонтеры заберут ее в приют «Матроскин».

- Самое главное - справиться с острой мочекаменной болезнью, остановить аллергическую реакцию на объедки, которые ей приходилось есть на улице, - сообщили волонтеры.

Те, кто хочет помочь бедной кошке, могут позвонить по телефону 8 963 872 90 51.

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