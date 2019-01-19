2019-01-19T13:30:30+03:00
Звезды

«К черту эту гордость!». Сергей Жуков из "Руки вверх" оценил творчество пермяка, который исполнил его хит на трех балалайках

Послушайте тоже, это действительно круто [видео]
Вероника РАНГУЛОВА
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Сергей Жуков оценил пермского музыканта.Сергей Жуков оценил пермского музыканта.Фото: Евгения ГУСЕВА
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33-летний Андрей Киряков из Лобаново (поселок на окраине Перми) покорил интернет, исполнив саундтрек из сериала "Шерлок" на балалайках. В его репертуаре также множество роликов с исполнением известных песен на балалайках: «Happy New Year» группы ABBA, «Smells like teen spirit» группы Nirvana, «Крошка моя» группы Руки Вверх, «Shape of you» музыканта Эда Ширана.

В эфире радио "КП-Пермь" Андрей рассказал, что играет на балалайке уже восемь лет. Выкладывает свои ролики в интернет и дает небольшие концерты.

Очередной хит от Андрея - кавер на композицию Сергея Жукова "К черту эту гордость!" Солисту "Руки вверх!" так понравилось выступление пермского балалаечника, что он поделился роликом в своем Инстаграм:

"Друзья, вы готовы к чему-то совершенно необычному? Садитесь поудобнее, дабы не упасть, ведь вашему вниманию кавер на «К чёрту эту гордость!», исполненный на трёх (!!!) балалайках!

Вся эта магия монтажа и звука дело рук Андрея Кирякова @andrey_kiryakov_balalayka из Перми. Спасибо ему за такое необычное исполнение всеми любимого хита. Кто знает, быть может нас совсем скоро ждёт русское-народное переиздание песни с ложкарями и балалаечниками?"

sezhukovsezhukov
Друзья, вы готовы к чему-то совершенно необычному?
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