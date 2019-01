Послушайте! Пермяк из села Лобаново покорил интернет исполнением саундтрека из сериала «Шерлок» на балалайке

33-летний Андрей Киряков более 8 лет занимается игрой на балалайке. В мае он запустил интернет-проект - Андрей выкладывает ролики, где он играет известные песни на трех балалайках. Выступает он с этим проектом с августа.

- Недавно мы выиграли в конкурсе у Светланы Лободы, - рассказывает Андрей. - Я записал ролик на ее песню «Суперзвезда», Светлана выбрала ее из множества претендентов и разместила в своем Instagram. А еще подарила нам билеты в «Крокус Сити Холл» на ее концерт. Сейчас решаем, полечу я или моя жена. Также сейчас мы участвуем в конкурсе у Сергея Жукова - записали видео на песню «К черту эту гордость!».

В репертуаре у Андрея Кирякова множество роликов с исполнением известных песен на балалайках: «Happy New Year» группы ABBA, «Smells like teen spirit» группы Nirvana, «Крошка моя» группы Руки Вверх, «Shape of you» музыканта Эда Ширана. А еще - культовая мелодия из сериала «Шерлок».

andrey_kiryakov_balalayka Ну что погнали без остановок!))) Новое видео на трех балалайках..Эпизод 3 "Шерлок".

А 25 января у Андрея состоится первый сольный концерт в родном селе Лобаново Пермского района. Он сыграет самые популярные композиции из репертуара.