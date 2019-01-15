Чиновник из Перми развелся с женой, когда узнал, что четверо из пяти детей – не от него

- На самом деле я давно догадывался, что дети – не мои, не похожи совсем, - признается 49-летний Ростислав Р. из Перми. – Да и злые языки еще год назад трепались, что моя жена спит с чужим мужем.

Несколько лет назад Ростислав женился на женщине, которая одна воспитывала сына, сейчас ему уже 11 лет. Затем у пары родился еще один мальчик, за ним – дочка, а через два года – еще один сын.

Настоящая драма случилась осенью прошлого года, когда в семье родился пятый ребенок.

- Я только посмотрел на него и сразу понял, что он не мой ребенок, - продолжает пермяк. – Привез весь свой батальон в больницу, чтобы нам провели тест ДНК.

Результаты оказались шокирующими. Ростислав оказался родным отцом только одного из своих детей, предпоследнего.

- Я узнал, что моя жена имеет давнюю связь с другим мужчиной из другого города, - продолжает пермяк, он работает в администрации Перми. – Мы не устраивали жутких скандалов. Я подал на развод, потом собрал ее вещи, вещи детей и сказал, чтобы они ехали к своему родному папе.

Родного сына Ростислав оставил себе.

- Утром ребенка завожу в садик, сам еду на работу, - рассказывает он о буднях отца-одиночки. – Вечером забираю, и мы едем домой. Для своей семьи я построил большой дом, но сейчас мы в нем живем вдвоем.

- А ваша жена не претендует на сына?

- Сейчас она живет с родным отцом своих детей. Когда она звонит, я даю трубку сыну, не против, чтобы они общались. Но кому нужен мой ребенок в чужой семье?

Несмотря на пережитое, Ростислав не унывает и верит, что еще будет счастлив.

- Конечно, хочу встретить свою половину, даже принимал участие в ток-шоу, но пока ничего не получилось, - сказал он.