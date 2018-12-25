2018-12-25T12:39:50+03:00
Общество

«Она просто ожила». В Перми ветеран труда, голодавшая в холодной избушке, отметила 89-летие в тепле и уюте

Поздравить Таисию Петровну с днем рождения пришли родные, соседка и школьники [видео]
Андрей МАТЛИН
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Таисия Петровна словно помолодела. Фото: ППГЦ.Таисия Петровна словно помолодела. Фото: ППГЦ.
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В своей полуразрушенной избушке в селе Красная Слудка замерзала и голодала 88-летняя ветеран труда и труженик тыла Таисия Петровна Рожкова.

- Эту зиму бабуля не перезимует, - обратилась в редакцию «Комсомольской правды» читательница. - Как бы тетю Тасю пристроить в дом престарелых? Скоро грянут морозы. Страшно.

В этом домике на

В этом домике на

Мы съездили в Красную Слудку и своими глазами увидели, как живет ветеран труда. Сквозь щели в крыше было видно небо. На ледяном полу коченели ноги. В холодильнике мы обнаружили лишь пачку соды. Потом с трудом еще отыскали в кастрюльке под крышкой немного хлеба и колбасы.

- Я уже не помню, когда в бане была, - убитым голосом рассказывала пожилая женщина. – Врача уже давно не видела, а у меня ноги болят, и руки не слушаются.

Из развлечений у Таисии Петровны было – разглядывать поздравительные открытки, которые ей регулярно присылали к Дню Победы.

Из развлечений у одинокой женщины было - рассматривать поздравительные открытки к Дню Победы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из развлечений у одинокой женщины было - рассматривать поздравительные открытки к Дню Победы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы написали обо всем этом в газете и на сайте «КП», рассказали в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM).

Буквально через день после наших публикаций к ветерану труда приехали министр социального развития Прикамья Павел Фокин, директор краевого геронтопсихиатрического центра Александр Буйлин, врачи, психологи.

Таисию Петровну под руки перевели в машину и отвезли в геронтологический центр на Гайве.

- Ее пришлось даже не мыть, а отмывать от грязи, - рассказал директор центра Александр Буйлин в эфире Радио "КП". - Мы сделали ей маникюр и педикюр, постригли, и она в буквальном смысле ожила, порозовела, заулыбалась. Мы ей предложили место у нас в центре, и она согласилась. Как труженик тыла и ветеран труда она будет перечислять только 50 процентов пенсии за пребывание в центре, а половину - получать на руки или на счет. Ее родные не стали препятствовать и передали нам все документы, в том числе и сберкнижку.

В таких условиях приходилось жить Таисии Петровне. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В таких условиях приходилось жить Таисии Петровне.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А в понедельник на этой неделе ветерану труда исполнилось 89 лет.

- Поздравить Таисию Петровну приехали ее сестра Нина Петровна со своим мужем Андреем Петровичем и соседка из Красной Слудки Зинаида Савельевна, - рассказал директор центра Александр Буйлин. - Они привезли Таисии Петровне фрукты, сладости. Она счастливо улыбалась, была веселой. Сейчас Таисия Петровна живет в двухместной комнате в отделении активного долголетия и чувствует себя великолепно. Здоровье у нее оказалось вполне достойное для ее возраста - видимо, ей просто не хватало внимания и ухода. А сейчас она буквально раскрылась как весенний цветок. Так что она сможет выезжать в город, ходить к родным, знакомым, по аптекам и магазинам, если пожелает. Но пока она обживается в центре, знакомится с новыми соседями. Их у нас в центральном филиале на Гайве 300 человек, а во всех 5 филиалах – 770 постояльцев.

Собаку Рэкса и двух кошек-Мусек забрали соседи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Собаку Рэкса и двух кошек-Мусек забрали соседи.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как рассказал Александр Буйлин, сотрудники центра тоже поздравили Таисию Петровну с днем рождения – заварили чаю, напекли пирогов, посидели с ней.

Таисии Петровне сделали прическу и маникюр. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Таисии Петровне сделали прическу и маникюр.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- У нас такая традиция, - объяснил он. – А в конце каждого месяца мы еще раз собираем именинников за накрытым столом. Так получилось, что Таисию Петровну с днем рождения поздравили и школьники - юные артисты приехали в центр с новогодним концертом. Сотрудники центра сейчас готовят свой новогодний концерт, обычно я в нем выступаю в роли Деда Мороза.

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