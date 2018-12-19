Антиретровирусная терапия - это жизнь!

Современные препараты позволяют ВИЧ- инфицированным жить долго и полноценно. Из 78 миллионов людей, заразившихся ВИЧ в мире, около половины умерли от болезней, связанных с ВИЧ-инфекцией. В том и состоит главная опасность вируса иммунодефицита человека, что, проникая в организм, он разрушает иммунитет и способствует развитию тяжелых болезней и их осложнений. Прогноз на будущее у ВИЧ-инфицированных, пренебрегающих лечением или поздно его начинающих, неблагоприятен. Особенно рискуют те, у кого к ВИЧ- инфекции присоединился туберкулез.

Сегодня туберкулез занимает первое место среди причин смерти ВИЧ-инфицированных в Пермском крае. Очень опасны в сочетании с ВИЧ-инфекцией и парентеральные гепатиты, особенно гепатит С, который выявляется почти у 70 процентов ВИЧ-инфицированных. Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД ставит перед собой задачи, чтобы как можно дольше продлить жизнь ВИЧ-инфицированных. Современные препараты при правильном приеме и соблюдении всех рекомендаций лечащего врача позволяют им прожить нормальную, полноценную жизнь.

Одна из таких задач - максимальный охват ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией (АРТ). Так, если в 2013 году ее принимали 2050 человек, то в 2018 году - уже около 12 тысяч. Еще одна важнейшая задача - охватить АРТ всех больных туберкулезом. Если в 2013 году лечение принимали 7 процентов ВИЧ- инфицированных, страдающих туберкулезом, то в 2018 году - уже 93 процента. Благодаря новому оборудованию в несколько раз сократились сроки постановки диагноза этого заболевания. Актуален вопрос о проведении химиопрофилактики туберкулеза у ВИЧ-инфицираванных пациентов, охват составил 95 процентов. Делаются определенные шаги и по лечению ВИЧ-инфицированных с гепатитом С. Чтобы прожить полноценную жизнь, очень важно вовремя выявить ВИЧ-инфекцию.

Пермским краевым центром по профилактике и борьбе со СПИД систематически проводятся акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ. В 2018 году по краю было протестировано более 7 тысяч человек. Без предварительной записи, бесплатно и анонимно можно также проверить свой ВИЧ-статус, обратившись в краевой центра СПИД или в поликлинику по месту жительства. Пресс-служба Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД. Адрес сайта: www.aids-centr.perm.ru

НАША СПРАВКА

В Перми работает телефонная служба доверия по проблемам ВИЧ-инфекции. Задать вопросы можно по телефону (342) 285-03-56 с понедельника по пятницу, с 16.00 до 20.00.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.