В центре Перми появится Китайская стена и театр кабуки

14 Дек. 17:22 2018-12-14T17:23:58+03:00

- Работаем, не покладая рук - а, вернее, льда, - говорит строитель Иван. - Материал-то хрупкий, как хрусталь, работаем аккуратно, но точно, так что в сроки укладываемся, - подхватывает разговор резчик льда Антон. На площади возле Театра-Театра не прекращаются работы по созданию самого главного ледового городка Перми. Днем инженеры-строители, управляя кранами, возводят горки, а по ночам происходит разгрузка новых партий ледяных кубов. На все скульптуры уйдет 1200 тонн льда, который привозится с близлежащих водоемов. Строительная площадка еще усеяна ледяными блоками, всюду слышны звуки работающих пил, но очертания будущих горок уже угадываются. Над проектом работают 50 строителей и 15 машин. На этой неделе планируется завершить все монтажные работы, уже завезено семьдесят процентов объемов льда. А со следующей к работе приступят скульпторы художественной резки. Они и придадут всем объектам сказочную красоту, ради которой мы так любим посещать ледовый городок. «Ветер с Востока» - так называется новый городок. Все объекты посвящены восточной тематике. Да и названия говорят сами за себя. В центре расположился огромный лабиринт-покатушка «Инь и ян». На входе нас будет встречать смотровая площадка «Великая стена». Гвоздем программы стала трехметровая горка «Большой замок цапли». Другие горки также получили экзотические названия: «Дао», «Терракотовый воин», «Театр кабуки», «Шелковая ширма» и «Чайная церемония». Откроется городок 30 декабря в 18.00. КСТАТИ На территории городка с 20 января по 17 февраля пройдет международный турнир по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Заявки уже подали одиннадцать команд из разных стран: Россия, Малайзия, Китай, Сингапур - все иностранные гости представляют азиатский регион, поэтому легко впишутся в концепцию уже существующих объектов.

На стройплощадку уже звезли две третьих необходимого льда. А всего будет использовано 1200 тонн льда.

От ледяной глыбы надо отсечь все лишнее.

В городке будет и рождественский "Ледяной вертеп".

Интересно, если бы у китайцев была такая "Великая стена", сколько бы они продержались против монгольских орд?

Горка "Театр кабуки" уже обрела свои очертания.

Привозить блоки издалека слишком дорого, поэтому их вырезают на близлежащих прудах.

Резчикам приходится превращаться в альпинистов для того, чтобы установить блоки на высоте.

А это самая большая горка с интригующим названием "Замок белой цапли". На цаплю пока похоже мало, но вот цвет соответствует.

Строится горка "Шелковая ширма".

Надеемся, над Дедом Морозом и Снегурочкой поработает резчик. А то от нынешнего их облика кровь стынет в жилах.

Несмотря на видимый хаос на площадке, уже можно угадать очертания будущего городка.

Работники монтируют цветодиодную полосу. Она будет украшать горку в темное время.

Ледяные блоки подгоняются вручную.

Ледяные кубы не так уж и легко передвигать - каждый весит тонну.

В ледовом городке все по-настоящему: даже швы заделывают раствором из снега и воды.

Вот так выглядят ледяные строительные отходы.

Во всей красе ледовый городок можно будет увидеть в день открытия - 30 декабря.