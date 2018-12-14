2018-12-14T17:23:58+03:00
Общество

В центре Перми появится Китайская стена и театр кабуки

«Комсомолка» посетила стройку главного ледового городка [фото]
Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Работаем, не покладая рук - а, вернее, льда, - говорит строитель Иван.

- Материал-то хрупкий, как хрусталь, работаем аккуратно, но точно, так что в сроки укладываемся, - подхватывает разговор резчик льда Антон.

На площади возле Театра-Театра не прекращаются работы по созданию самого главного ледового городка Перми. Днем инженеры-строители, управляя кранами, возводят горки, а по ночам происходит разгрузка новых партий ледяных кубов. На все скульптуры уйдет 1200 тонн льда, который привозится с близлежащих водоемов.

Строительная площадка еще усеяна ледяными блоками, всюду слышны звуки работающих пил, но очертания будущих горок уже угадываются. Над проектом работают 50 строителей и 15 машин. На этой неделе планируется завершить все монтажные работы, уже завезено семьдесят процентов объемов льда. А со следующей к работе приступят скульпторы художественной резки. Они и придадут всем объектам сказочную красоту, ради которой мы так любим посещать ледовый городок.

«Ветер с Востока» - так называется новый городок. Все объекты посвящены восточной тематике. Да и названия говорят сами за себя. В центре расположился огромный лабиринт-покатушка «Инь и ян». На входе нас будет встречать смотровая площадка «Великая стена». Гвоздем программы стала трехметровая горка «Большой замок цапли». Другие горки также получили экзотические названия: «Дао», «Терракотовый воин», «Театр кабуки», «Шелковая ширма» и «Чайная церемония».

Откроется городок 30 декабря в 18.00.

КСТАТИ

На территории городка с 20 января по 17 февраля пройдет международный турнир по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Заявки уже подали одиннадцать команд из разных стран: Россия, Малайзия, Китай, Сингапур - все иностранные гости представляют азиатский регион, поэтому легко впишутся в концепцию уже существующих объектов.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На стройплощадку уже звезли две третьих необходимого льда. А всего будет использовано 1200 тонн льда.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

От ледяной глыбы надо отсечь все лишнее.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В городке будет и рождественский "Ледяной вертеп".

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Интересно, если бы у китайцев была такая "Великая стена", сколько бы они продержались против монгольских орд?

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Горка "Театр кабуки" уже обрела свои очертания.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Привозить блоки издалека слишком дорого, поэтому их вырезают на близлежащих прудах.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Резчикам приходится превращаться в альпинистов для того, чтобы установить блоки на высоте.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А это самая большая горка с интригующим названием "Замок белой цапли". На цаплю пока похоже мало, но вот цвет соответствует.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Строится горка "Шелковая ширма".

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Надеемся, над Дедом Морозом и Снегурочкой поработает резчик. А то от нынешнего их облика кровь стынет в жилах.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на видимый хаос на площадке, уже можно угадать очертания будущего городка.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Работники монтируют цветодиодную полосу. Она будет украшать горку в темное время.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ледяные блоки подгоняются вручную.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ледяные кубы не так уж и легко передвигать - каждый весит тонну.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ледовом городке все по-настоящему: даже швы заделывают раствором из снега и воды.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вот так выглядят ледяные строительные отходы.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во всей красе ледовый городок можно будет увидеть в день открытия - 30 декабря.

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