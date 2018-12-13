Как работают ярмарки, катки и елочные базары в Перми 2018

14 декабря

В пятницу, 14 декабря, в Перми откроются четыре новогодние ярмарки, где можно будет купить продукты для праздничного стола, выбрать подарки, сувениры, елочные игрушки и саму елку - живую или искусственную.

Адреса площадок:

- шоссе Космонавтов, 114 (Индустриальный район, у «Гознака») - будет работать по выходным: 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря;

- улица Мира, 39 (Индустриальный район, у Дворца культуры имени Гагарина) - будет работать 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря;

- улица Ласьвинская,18 (Кировский район, в районе пересечения с улицей Маршала Рыбалко) - будет работать 15, 22, 28, 29 декабря;

- улица Крупской, 42 (Мотовилихинский район, площадь Дружбы) - будет работать 4, 15, 21, 22, 28, 29 декабря.

Как уточнили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, время работы ярмарок с 10 до 20 часов.

В Перми откроются четыре новогодние ярмаркиФото: Михаил ФРОЛОВ

15 декабря

В этом году в Перми откроют 60 катков - во всех районах города. Начиная с этих выходных, семь катков будут работать бесплатно в рамках проекта «Ледовый сезон»:

- «Гайва» (улица Карбышева, 52),

- «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1),

- «Юность» (улица Революции, 27),

- «Фаворит» (улица Репина, 69),

- «Спутник» (улица Мензелинская, 12),

- «Победа» (улица Обвинская, 9),

- «Молния» (улица Волховская, 26).

Эти катки будут работать бесплатно по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20 до 22 часов, - рассказали в администрации Перми. - А дети до семи лет с одним взрослым сопровождающим могут посещать эти площадки бесплатно в любое время.

В Перми откроют 60 катков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 декабря

16 декабря с 12 до 20 часов в холле пространства «Часовой завод» (улица Чернышевского, 28) пройдет благотворительное событие «сНежный базар».

В программе - большая распродажа брендовой одежды, handmade-базар, теплая фуд-зона, каждый час - бесплатная лотерея с призами от партнеров, музыка от диджея.

17 декабря

За две недели до Нового года в Перми откроются елочные базары, где можно будет купить живую ель или пихту. Их будет больше четырех десятков - во всех районах.

На остановке «Улица 1905 года» в Мотовилихе елочный базар уже работает. Живые деревца (всего 650 штук) продавцы привезли из Большой Сосновы.

- У нас вы можете купить совсем маленькую елочку, от 1 до 1,3 метра, цена - 500 рублей, - рассказал продавец елок Алексей. - Чем дерево больше, тем дороже. Под заказ мы можем привезти елки высотой от трех до 4,5 метра стоимостью от 3 до 6 тысяч рублей.

Пока покупателей немного, в основном берут среднего размера елки - около полутора метров. Стоит такая елка от 1000 до 1500 рублей.

За две недели до Нового года в Перми откроются елочные базары.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

21 декабря

С 21 по 30 декабря на «Пермской ярмарке» (шоссе Космонавтов, 59) будет работать «Ярмарка новогодних подарков». Здесь можно будет приобрести елки, елочные украшения, карнавальные костюмы, маски, пиротехнику, фейерверки, деликатесы к праздничному столу. Также посетителей ждут различные развлекательные новогодние программы и мастер-классы.

Часы работы: 21- 30 декабря с 10 до 19 часов, 30 декабря с 10 до 17 часов.

28 декабря

В этот день в центре Перми откроется самая большая новогодняя ярмарка. Торговые ряды расположатся на улице Ленина, 53, на площадке между Театром-Театром и торговым центром «Пирамида».

28 декабря в центре Перми откроется самая большая новогодняя ярмарка.Фото: Евгения ГУСЕВА

30 декабря

В канун Нового года начнется «Зима на набережной», где создадут масштабную театральную площадку под открытым небом. Здесь развернется видеоэкспозиция, посвященная Году театра в России.

Оказавшись на набережной, пермяки услышат звуки симфонического оркестра перед спектаклем, театральный звонок и аплодисменты зрителей. А еще узнают много фактов о спектаклях, известных актерах и режиссерах. Кроме этого, увидят фотографии и отрывки из известных пермских спектаклей.

Трансляции проекта «Зима на набережной» будут проходить в праздничные и выходные дни, с пятницы по субботу, в 19.00, 20.00 и 21.00.

30 декабря

30 декабря в 18 часов на площади перед Театром-Театром откроется ледовый городок. В этом году он посвящен Китаю и Японии и называется «Ветер с Востока».

В городке возведут семь ледяных горок – «Дао», «Замок белой цапли», «Чайная церемония», «Терракотовый воин», «Театр Кабуки», смотровую площадку «Великая стена», лабиринт-катушку «Инь и ян».

30 декабря в 18 часов на площади перед Театром-Театром откроется ледовый городок.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

31 декабря

Праздничная шоу-программа в ледовом городке на площади перед Театром-Театром начнется вечером 31 декабря и продлится до 4 утра.

К празднику на площади установят большой сценический комплекс - с элементами лазерных и пиротехнических технологий.

Всю ночь пермяков ждут праздничные поздравления, а также выступления творческих коллективов Перми и края. В программе - вокальные и танцевальные номера, выступления артистов уличного театра и театра огня и многое другое.

Будет два праздничных фейерверка: в полночь запустят трехминутный салют, а в 2 часа ночи - пятиминутный.

Вход на эспланаду будет свободным.