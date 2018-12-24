В сети появилось видео, на котором во время трагедии в Соликамске сын владельца "Уралкалия" отрывается на вечеринке

Российский автогонщик, сын одного из владельцев «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, Никита во время трагедии в Соликамске провел ночь в столичном клубе Secret Room. На видео, которые выложили его приятели, он зажигает с «Мисс Россия-2015» Софией Никитчук и фитнес-моделью Анжеликой Андерсон.

На видео также отмечен певец Янил Натас. Именно он выступал 23 декабря на вечеринке в московском клубе Secret Room. На страничке клуба в Фейсбуке есть пост о выступлении артиста в это воскресенье.

Никита Мазепин является профессиональным автогонщиком. Он пилот команды ART Grand Prix, за которую в 2018 году выступал в GP3 и стал вице-чемпионом. Его отец, Дмитрий Мазепин основной владелец и председатель совета директоров Объединенной химической компании «Уралхим» и заместитель председателя совета директоров ПАО «Уралкалий».

Напомним, 22 декабря в шахте Прикамья из-за пожара оказались заблокированы 9 рабочих. Вечером в воскресенье из шахты были подняты тела всех девятерых рабочих. В понедельник, 24 декабря, день траура объявлен по всему Пермскому краю.