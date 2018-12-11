"Не помнит свое имя и где ее дом". В Перми ищут родных бездомной девушки, которая несколько дней жила рядом с теплотрассой

- У теплотрассы рядом с магазином "Ирень" уже несколько дней живет девушка, она не берет еду и отказывается от любой другой помощи, - позвонили в полицию встревоженные жители Кунгура.

На все вопросы, почему девушка оказалась на улице, как ее зовут и где ее родные, она только мотала головой - не помнит.

- Я приехала к семье Логиновых, вы не знаете, где они живут? - спрашивала она и тихо добавляла: - у меня очень руки болят и суставы.

Бездомная нашла на помойке старые тряпки и одеяла, расстелила на трубах и пыталась согреться. Ела то, что находила в мусорном контейнере.

- Она не пила алкоголь, видно, что не ассоциальная, - сообщили местные.

В понедельник по указанному адресу выехали сотрудники полиции вместе со специалистами соцзащиты. Девушку увезли в Пермь, в Центр социальной реабилитации.

- Личность девушки установили, к счастью, при ней оказался паспорт, - рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" в Перми на 96,6 FM директор Центра Евгений Валько. - Она оказалась жительницей другого региона. Сама девушка не совсем адекватно излагает, что с ней происходит. Имеются некоторые сложности в поведении, хотя она не проявляет никакой агрессии и вполне контактна. В первую очередь, мы занимаемся ее здоровьем, назначено медицинское обследование.

Как сообщили в министерстве социального развития Пермского края, вся необходимая помощь бездомной предоставлена - жилье, еда, теплая одежда, медицинские услуги.

Сейчас полицейские пытаются найти ее родственников и близких, чтобы выяснить, как девушка оказалась в Кунгуре.

- Девушка прожила на улице несколько дней, - отметил Евгений Владимирович. - Спасибо неравнодушным людям, которые пришли ей на помощь и сообщили в полицию и соцзащиту.

ВАЖНО

Что делать, если человек оказался в трудной жизненной ситуации

1.С 1 декабря в Перми, рядом с Центральным рынком, открылся пункт обогрева. Он выглядит как большая армейская палатка, где все желающие могут согреться и получить горячее питание.

2.Если помощь нужна постороннему человеку, лучше всего позвонить в полицию или обратиться в ближайшее отделение соцзащиты.