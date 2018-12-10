2018-12-10T07:06:17+03:00
Общество

«Ищу семью Логиновых». В городе Пермского края девушка, которая не помнит даже своего имени, поселилась на теплотрассе

Местные жители утверждают, что она отказывается от помощи
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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На теплотрассе у магазина в Кунгуре поселилась девушка. На трубы она постелила коврики, нашла одеяло, а еду собирает в мусорном контейнере. Как сообщает портал «ВКурсе.ру», девушка. ведет трезвый образ жизни и отказывается от помощи.

– Я съездила к ней, отвезла покушать, - рассказала порталу жительница Кунгура Екатерина Ш. – Принимать еду она не хотела, но я оставила, думаю, покушает.

Местные жители говорят, что девушка постоянно спрашивает о семье Логиновых, к которой она приехала. Но никто не знает этих людей.

- Девушка не может назвать даже собственного имени, что у нее болят руки и суставы, но говорит, что ее все устраивает, - сообщает портал.

Ранее мы рассказывали о том, что 62-летний пермский бездомный стал звездой Instagram. Это случилось после того, как 18-летняя выпускница школы встретила его на улице.

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