«Мечта сбылась». Смертельно больная девочка, которую спасала Жанна Фриске, увидит море

«Здравствуй, Дед Мороз! Я уже большая, но верю в чудо! Хочу быть здоровой, и чтобы все дети на Земле были здоровы! Спасибо, Дед Мороз, за прошлогодние подарки. Конечно, я снова попрошу братика или сестренку. А еще, к сожалению, нынче не осуществилась моя мечта – съездить с родителями на море. А я очень хочу на море!»

Это письмо 14-летней Наташи Долматовой, которая уже пять лет борется с тяжелой формой рака мозга. У девочки медуллобластома – очень редкая форма болезни, которая встречается один раз на миллион.

Письмо с сайта "Дедморозим"

Московские хирурги удалили маленькой пермячке опухоль, но на ее месте появилось новое образование. Требовалась еще одна операция, провести которую согласились немецкие специалисты из клиники «Шарите».

Папа Наташи работает на заводе, мама сидит дома с дочкой. Собрать в короткие сроки 250 тысяч евро на лечение - нереальная задача для семьи. И тогда благотворительный фонд «Дедморозим» объявил сбор средств. На помощь семье пришли тысячи россиян, в том числе известная певица Жанна Фриске. Она в то время тоже боролась со страшной болезнью и перечислила 120 евро на лечение Наташи – из тех средств, что собрали для нее поклонники.

Жанна Фриске умерла летом 2015 годаФото: Мила СТРИЖ

Жанна не смогла победить рак и умерла летом 2015 года, но даже после смерти она помогала Наташе Долматовой. Хдожник Никас Сафронов выставил на благотворительный аукцион портрет певицы, а вырученные деньги отдал семье тяжело больной пермячки.

К сожалению, болезнь Наташи прогрессирует. Она пережила уже десятки операций, рецидив, кому. Девочка почти не ходит, плохо видит, но не теряет надежду на выздоровление.

«Я очень хочу быть здоровой, красивой, счастливой и всегда улыбаться», - написала Наташа Дед Морозу. Сейчас она является подопечной паллиативной службы «ДедМорозим».

Сейчас у Наташи стадия ремиссии. Она любит играть в компьютерные игры, делать поделки, любит кошек и собак и очень радуется, когда к ней приходят гости. Лечащие врачи не возражают против поездки девочки к морю.

- Мы знакомы с Наташей и ее семьей много лет, - сказал в эфире радио «КП-Пермь» на 96.6 FM координатор «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. – Тысячи пермяков совершили настоящее чудо, чтобы спасти эту девочку. И сейчас на просьбу Наташи тоже откликнулось очень много людей. Нам звонили из Краснодарского края, из Эстонии, но медики не рекомендуют ребенку лететь в отпуск на самолете, лучше – поездом. И туда, где максимально комфортная температура – не выше +23 градусов.

Исполнить желание смертельно больного ребенка вызвался один из жителей Перми по имени Сергей. Мужчина сообщил, что готов стать для Наташи Дед Морозом и оплатить поездку девочки и ее родителей к морю, однако предпочел остаться неизвестным.

Папа и мама девочки уже выбирают оптимальный маршрут и время, когда им можно планировать отпуск. Скорее всего, это будет весной.

ВАЖНО

Как стать Дед Морозом?

1.Зайдите на сайт dedmorozim.ru в раздел «Ждут Деда Мороза» и выберите детское письмо с желанием, которое хотите исполнить.

2. Нажмите кнопку «Подробнее», после чего вы сможете зарезервировать письмо для себя, оставив комментарий. Например: «Я исполню желание Маши». Не забудьте правильно заполнить предложенную форму и указать номер своего телефона. Если кто-то уже оставил комментарий под письмом с согласием осуществить мечту, значит, вам следует поискать другой вариант.

3. Волонтеры «Дедморозим» перезвонят и подтвердят, что ваше сообщение принято. С этого момента письмо попадет в раздел «Нашли Деда Мороза».

4. Исполните желание, о котором написал ребенок. К подарку должен быть обязательно прикреплен лист с информацией о том, кому он предназначен (имя ребенка, первая буква фамилии, а также информация о его учреждении - детдоме, приюте, больнице).

5. Передайте свой подарок в дни сбора желаний - 15 и 16 декабря с 10 до 19 часов в Пермский театр кукол (улица Сибирская, 65).

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