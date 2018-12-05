Знатоки эстетики и медицинского массажа съедутся на Урал

Посещаете ли вы кабинет массажиста? Думаем, многие в наше время обращаются к услугам специалиста в этой области по медицинским показаниям или в целях расслабления. Но вот важный вопрос – обращаете ли вы внимание на профессионализм человека, в чьи руки, отдаете свое тело и здоровье? А ведь это важно! Найти квалифицированного мастера по массажу в Перми также не просто, как и в любом другом городе России, но в эти выходные пермякам удастся не только познакомиться с ними лично, но даже посмотреть, как они соревнуются в своих техниках.

Ловкость рук и никакого мошенничества

8 декабря на площадке концертного зала гостиничного комплекса «Урал» состоится III Евразийский Чемпионат массажных технологий. В рамках конкурса свое мастерство покажут массажисты, косметологи, инструкторы ЛФК, реабилитологи, эстетисты и SPA-специалисты.

Подготовка к нему в самом разгаре - массажисты оттачивают последние приемы и добавляют мелочи к образу. Модели готовятся предстать во всей красе, чтобы соответствовать назначению массажа. А организаторы готовятся принимать зрителей и участников.

Пока в напряженной борьбе встретятся лучшие массажисты, представляющие разные школы и компании, для зрителей пройдет шоу-программа. Гостей конкурса ждет выступление артистов, конкурсы с розыгрышами призов, а также мастер-классы по массажу, уходу за кожей лица и тела, суставной гимнастике и оздоровительным направлениям фитнеса.

Организатором конкурса выступил «Обучающий центр «Евразийская Академия массажа», которые оказывают содействие правильной профессиональной подготовке специалистов по массажу и дальнейшему усовершенствованию их знаний и навыков в Перми.

На конкурсной площадке также состоится презентация нового проекта Академии – «Летняя школа массажистов», где Юлианна Осницкая - руководитель Академии - расскажет о выездном формате полного погружения.

Не соревнуешься? Учись!

Тандем преподавателей "Евразийской Академии массажа", работающих в разных направлениях эстетики, коррекции и реабилитации – это еще далеко не все, что можно сказать об «Обучающем центре «Евразийская Академия массажа». Они также часто проводят тренинги и циклы занятий для массажистов по психологии, маркетингу и саморазвитию. А также стены обучающего центра не раз становились площадкой для проведения семинаров преподавателями лучших российских и международных массажных школ.

В первое воскресенье декабря снова настанет день массажных знаний. 9 числа также на площадке большого конференц-зала гостиничного комплекса «Урал» с 10.00 до 18.00 состоится конференция "МАССАЖ. ЭСТЕТИКА. РЕАБИЛИТАЦИЯ".

Фото компании

ПЯТЬ новых массажных методик за ОДИН день

В современном мире очень быстро меняются тенденции. Массаж не исключение. Всё начинается с классического массажа, или, как его любят называть преподаватели, с базового. Но база на то и база, чтобы потом каждый на ней формировал свою надстройку. Кто-то уходит с головой в эстетику, кто-то - выбирает физиотерапию, кто-то - начинает работать с детьми.

Сложность выбора еще и в том, что часто методы физиотерапии применяются в спортивном массаже, методы точечного воздействия прекрасно показывают себя в эстетике, а spa-ритуалы помогают довести любую массажную процедуру до идеала. Но если изучать всё, то никакого времени и средств на обучение не хватит. Гораздо проще выбрать методику для дальнейшей работы после знакомства с ее основами.

Конференция "МАССАЖ. ЭСТЕТИКА. РЕАБИЛИТАЦИЯ"- вот отличный формат для презентации новых техник и методик массажных технологий. В течение дня компании и обучающие центры презентуют свои программы, линии продуктов, аппараты и методики работы. А также ответят на вопросы присутствующих.

В рамках конференции будут выступать спикеры из Таллина, Москвы, Санкт-Петербурга и Перми.

Фото компании

В программе:

- «Проприоцептивное нейромышечное облегчение (PNF) – как метод раннего этапа нейрореабилитации у больных с неврологическими расстройствами различной степени тяжести. Восстановление двигательной функции при заболеваниях и нарушениях центральной и периферической нервной системы (постинсультный период, травмы и операции, реабилитация ДЦП и др.). Спикер – Питер Ходулов – ведущий преподаватель Эстонской школы массажа и терапии, физиотерапевт (Таллин, Эстония).

- «Актуальные вопросы двигательной реабилитации детей, страдающих ДЦП» - Ирина Юрьевна Беркутова – заместитель директора по учебно- методической работе детского Центра физической реабилитации и спорта «Гросско», кандидат педагогических наук (г. Москва, Россия).

- «Эрготерапия как метод абилитации и реабилитации детей и подростков» - сотрудники кафедры медико-социальной реабилитации и эрготерапии Санкт-Петербургского медико-социального института (г. Санкт-Петербург, Россия).

- «Глубокотканные и релизинговые техники в работе массажиста, как метод устранения психосоматических нарушений» - Андрей Мочалов - массажист кинезиолог, руководитель студии массажных технологий «Интеграция» (г. Москва, Россия).

- «Испанские техники массажа (лица и тела) как возможность решения различных проблем пациента» - Юлианна Осницкая – преподаватель, руководитель «Обучающего центра «Евразийская Академия массажа» (г. Пермь, Россия).

Для присутствия на конкурсе или конференции, необходимо приобретать билеты. Информация по тел: 8(342)204-33-45, 8-963-86-086-87.