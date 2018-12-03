В Прикамье таксисту, который убил жену из-за кошки на глазах троих детей, добавили к сроку еще два месяца

Таксисту, который получил 17 лет в колонии строгого режима за убийство жены, добавили к сроку еще месяц и 18 дней. За то, что перед расправой над женщиной он избил своего трехлетнего сына.

Трагедия, напомним, случилась в марте этого года в Кизеле. 25-летний Евгений и 35-летняя Наталья воспитывали троих детей. Трехлетний Максим и двухлетняя Аня (имена детей изменены) – дети Евгения, а Настя – дочь Наташи от первого брака.

Евгений работал таксистом, но в последнее время сидел дома, много пил и становился агрессивным. 3 марта пьяный мужчина снова поругался с женой. Причем поводом стал соседский кот, пытавшийся забежать в приоткрытую дверь квартиры.

Евгений пытался закрыть дверь и прижал коту голову. Сосед сделал ему замечание и придержал дверь. Евгений в ответ два раза ударил его кулаком по лицу.

На крики выбежала Наталья и увела мужа домой. Скорее всего, уже дома она начала упрекать мужа, а тот в ответ вспылил.

Евгений набросился на Наташу с ножом. В этот момент женщина держала на руках маленькую дочку, которая тоже получила резаную рану головы.

Ребенка спасли, а женщина скончалась в больнице. Приговор суда - 17 лет колонии. Кроме этого, Евгений должен выплатить своим детям моральную компенсацию.

Убийца пытался добиться смягчения приговора, однако суд отклонил его апелляционную жалобу: преступление было совершено с особой жесткостью, на глазах несовершеннолетних детей. Они, к слову, сейчас живут в приемной семье.

Более того, на днях над таксистом в Кизеле состоялся еще один суд - по статье "Побои". Когда шло следствие, выяснилось, что перед тем, как убить Наталью, пьяный Евгений избил трехлетнего сына. Медики зафиксировали у ребенка ссадины на спине и ягодицах, гематому на лбу.

Окончательный приговор суда - 17 лет, один месяц и 18 дней в колонии строгого режима.

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