На тестирование становись!

1 декабря в тридцатый раз отмечается Всемирный день борьбы со СПИД. Лозунг 2018 года - «Знай свой статус». Сегодня только три четверти людей, живущих с ВИЧ, знают свой статус. Но необходимо выявить тех, кто еще не знает, что инфицирован, и обес-печить им доступ к ка-чественной медицинской помощи.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИД 30 ноября в Пермском крае пройдет единый день тестирования на ВИЧ, в т. ч. экспресс-методом. Тестирование анонимное, бесплатное, результат известен через 15 минут. В Перми мероприятия пройдут на «Пермской ярмарке» (шоссе Космонавтов, 59) с 10.00 до 16.00. В этот день аналогичные акции будут организованы во всех населенных пунктах Прикамья.

1 декабря экспресс-тестирование можно пройти в ТЦ «Колизей Атриум» (ул. Ле-

нина, 60) с 12.00 до 16.00.

В акциях примут участие специалисты Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД, представители некоммерческих организаций, занимающихся реабилитацией наркопотребителей, в т. ч. ВИЧ-инфицированных, волонтеры. Все прошедшие тестирование получат сувениры и информационно-просветительскую литературу по профилактике ВИЧ-инфекции.

Пресс-служба Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД.

Наша справка

В Перми работает телефонная служба доверия по проблемам ВИЧ-инфекции. Задать интересующие вопросы можно по телефону (342) 285-03-56 с понедельника по пятницу, с 16.00 до 20.00.