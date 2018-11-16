Известная модель из Перми Наташа Поли во второй раз станет мамой

Недавно супермодель из Перми Наташа выложила на своей страничке в Instagram откровенный снимок с фотосессии для журнала V Magazine, где на ней из одежды только нежно-персиковые брюки. Это фото набрало более 13 тысяч лайков.

Но еще больше лайков – уже более 45 тысяч, набрала последняя фотография Наташи Поли на этой же странице. На ней она лежит вместе с дочкой Алекскандрой Кристиной, которая положила ручку на пополневший мамин животик.

Так Наташа Поли скромно оповестила своих поклонников о том, что во второй раз станет мамой. Кто это будет – братик или сестричка Александры, она не сообщила. С 2011 года Наташа замужем за голландским бизнесменом Питером Баккером, который сделал ей предложение на Мальдивах. Сейчас супруги живут в Амстердаме и воспитывают пятилетнюю дочку.

Этот снимок набрал более 45 тысяч просмотров. Фото: страница модели в Instagram.

Наташа Поли одна из самых известных моделей в мире. Французская версия журнала Voguе выключила Поли в список 30 лучших моделей 2000-х.

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Он набрал более 13 тысяч лайков (подробнее)