«Как красиво». Пермская модель Наташа Поли поделилась с подписчиками откровенным снимком

Пермская модель Наташа Поли - активный пользователь соцсетей. Она часто выкладывает фото в своем аккаунте в Instagram с модных показов или с прогулок с семьей. Недавно модель поделилась с подписчиками откровенным снимком с фотосессии для журнала V Magazine - он уже набрал более 13 тысяч лайков. На Наталье из одежды - только нежно-персиковые брюки.

- Как красиво, - пишут подписчики. - Девушка, вы прекрасный ангел! Невероятная!

natashapoly Instagram @natashapoly

Кстати, для этого же журнала недавно снялась российская модель и жена актера Брэдли Купера Ирина Шейк. На фото она позировала в черном купальнике и длинных сапогах.

Напомним, Наташа Поли является одной из самых востребованных российских моделей в мире. Она сотрудничает со многими знаменитыми брендами. Сейчас Наташа Поли живет в Амстердаме, она замужем за бизнесменом Питером Баккером. Вместе они воспитывают дочку Александру Кристину..