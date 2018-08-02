2018-08-03T10:40:34+03:00
Происшествия

Водитель и пассажир Cadillac, избившие битой байкеров в центре Перми, предстанут перед судом в августе

Дерзкие и наглые хулиганы напали на мотоциклиста и его подругу из-за замечания [видео]
Константин КЯКИНЕН
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скриншот из видеоскриншот из видео
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Следствие по делу водителя и пассажира Cadillac, избивших в центре Перми мотоциклиста и его подругу, длится больше года. В августе уголовное дело с обвинительным заключением будет отправлено в суд.

- Главной проблемой было найти этих наглых и дерзких автомобилистов, которые напали в центе Перми на людей прямо посредине дня, - отметил заместитель начальника ГУ МВД по Пермскому краю Максим Шилов. - Но, поскольку тяжких телесных повреждений они пермякам не нанесли, то судить их, по всей видимости, будут, за хулиганство.

Полицейские не стали раскрывать, откуда приехали "залетные гости" в Пермь.

Напомним, что 8 июля 2017 года в центре Перми двое молодых людей на Cadillac с битами напали на мотоциклистов.

– Мы с девушкой ехали на моем мотоцикле по средней дамбе, – рассказывает Андрей. – Когда проезжали мимо гипермаркета «Семья», белый Cadillac резко выехал с парковки прямо передо мной. Он даже поворотником не моргнул. Я резко затормозил и взял левее, чтобы не врезаться в него. Потом на перекрестке мы остановились на светофоре, и я указал водителю на зеркало, мол, смотреть надо. Водитель сразу начал кричать: «ты вообще кто такой, что тебе надо?».

Молодой человек не стал вступать в диалог, повернул на Сибирскую и продолжил путь. Он не обратил внимания, что водитель белого внедорожника направился следом за ним.

– Они подошли сзади и ни слова не говоря, начали бить нас битами по голове, – вспоминает Андрей. – При этом они понимали, что бьют девушку. Они кричали: «Будешь сопротивляться или пойдешь в полицию, мы убьем твою бабу».

После непродолжительной потасовки нападавшие сели в машину и уехали, развернувшись через «двойную сплошную». От тяжелых травм 25-летнего мотоциклиста и его подругу спасли шлемы и защитная одежда.

В центре Перми водитель и пассажир Cadillac с битами набросились на байкеров.

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