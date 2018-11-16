2018-11-16T11:52:35+03:00
Звезды

«Реальная красавица». Пермская актриса Зоя Бербер вошла в ТОП-15 самых сексуальных девушек страны

Звезда «Реальных пацанов» попала в рейтинг журнала MAXIM в шестой раз подряд
Константин КЯКИНЕН
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Пермская актриса, звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер заняла 14-е место в рейтинге самых сексуальных девушек страны по версии читателей журнала MAXIM. Зоя участвует в конкурсе в шестой раз и в этом году повторила прошлогодний результат. Тогда она также заняла 14-место. Ближе всего к победе Зоя была в 2014 году - она заняла 5-е место.

Но Зое Бербер не следует отчаиваться. Окончательные итоги будут подведены 14 декабря. Тогда в продажу поступит январский номер журнала. В нем будет сопоставлены мнения читателей и экспертов. И на основе них будет опубликован окончательный рейтинг «100 самых сексуальных женщин-2018».

В читательском голосовании приняли участие еще две пермячки. Катерина Шпица заняла 70-е место, а дебютантка конкурса Наташа Поли расположилась на 79-ой строчке рейтинга.

Победила в рейтинге читательского голосования автор блога «В постели с Красновой» Наталья Краснова. Она опередила бывшую возлюбленную Криштиану Роналду Ирину Шейк и ведущую программы «Орел и Решка» Анастасию Ивлееву.

Ранее мы писали, что известная модель из Перми Наташа Поли во второй раз станет мамой.

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