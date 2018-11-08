Пострадавшая в «Хромой лошади» Ирина Пекарская заплакала, впервые за семь лет увидев своих детей

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-08T14:06:27+03:00

Беда случилась с Ириной Пекарской, когда ей было 22 года. Фото слева сделано незадолго до пожара.

Дети навестили маму в больнице впервые за семь лет

Изменить размер текста: A A

- Когда мальчики вошли в палату к Иринке, она повернула голову в их сторону и тихо заплакала, - рассказывает мама пострадавшей в «Хромой лошади» Ирины Пекарской. – Они не виделись больше семи лет.

Пожар в «Хромой лошади», напомним, случился почти девять лет назад, 5 декабря 2009 года. Тогда погибли 156 человек, десятки остались инвалидами, в том числе - Ирина.

Мы не раз рассказывали ее историю. 22-летняя девушка пришла в «Лошадь» вместе с гражданским мужем Сергеем Колпаковым. Когда начался пожар, мужчина курил на улице и не пострадал, а Ира получила тяжелое токсическое поражение мозга.

Неравнодушные пермяки собрали деньги, чтобы отправить девушку в Германию, но, к сожалению, поставить молодую маму двух детей на ноги врачи так и не смогли.

Шесть лет прикованная к постели девушка провела в неврологии пермской краевой больницы. Сначала за ней ухаживал муж, но со временем стал в ее палате нечастым гостем. Хотя все деньги Ирины – пенсию по инвалидности, выплаты от виновников, спонсорские средства - как ее опекун забирал себе. Куда тратил - никто не знает. Ирину в больнице брили наголо, потому что у нее не было даже шампуня.

После публикаций в «Комсомолке» неравнодушные пермяки принесли пострадавшей несколько мешков с шампунями, пеленками и мазями от пролежней. А чиновники перевели Ирину в Березники, где живут ее мама, брат и дети.

В паллиативном отделении городской березниковской больницы Ирина Пекарская провела уже полтора года.

- Врачи сначала пытались делать ей массаж, лечебную физкультуру, чтобы разминать руки и ноги, но, к сожалению, все мышцы атрофировались, время для реабилитации упущено, - говорит мама Ирины Галина Васильевна. – Хотя в целом организм дочери здоров, все органы в порядке.

Мама Ирины сама инвалид, не выходит из дома. Дети Ирины живут с ней. Чаше всего девушку навещает ее брат Сергей со своей женой, а на днях он впервые привел к сестре ее сыновей. Мальчики не видели свою маму больше семи лет. После трагедии психологи говорили, что пока дети маленькие, лучше им помнить маму здоровой.

- Ребята уже взрослые, Сашке 11 лет, Артуру - 9, - говорит их бабушка. - Правда, в палате Саша так испугался, что не подошел к кровати Ирины, стоял в сторонке. Ему надо время привыкнуть. А вот Артур взял маму за руку и начал спрашивать: «Мамочка, как у тебя дела? Как ты живешь? Почему у тебя такие тоненькие ножки?» И тут же нажаловался на Сашку, что тот все время с ним дерется.

В ответ Ирина плакала и как будто что-то хотела сказать сыну.

- Для мальчиков встреча с мамой была настоящим потрясением, - продолжает Галина Васильевна. - Артур долго думал, а потом сказал, что вырастет, станет врачом и вылечит свою маму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадавшую в «Хромой лошади» в больнице бреют наголо, потому что некому купить ей шампунь

Ирину Пекарскую никто не навещает. Сейчас ей очень нужны средства гигиены и мази от пролежней (подробнее)

Мать пострадавшей в «Хромой лошади»: «Ира оставила ради мужа работу и учебу, а он бросил ее и детей»

«Комсомолка» пыталась выяснить, почему Ирина Пекарская осталась в больнице совсем одна и кто тратил ее пенсию по инвалидности (подробнее)

Коммерческий директор сгоревшего клуба «Хромая лошадь» вышел на свободу, не выплатив пострадавшим ни копейки

Напомним, в ночь трагедии, 5 декабря 2009 года, бизнесмен приехал в клуб со своей женой Александрой. Девушка получила сильный ожоги, а ее муж вышел из горящего помещения невредимым и подался в бега, позже его поймали в Испании (подробнее)

Вместо денежных компенсаций потерпевшим «Хромой лошади» предложили шторы, ковры и цветочные горшки

- Меня очень возмутило письмо, которое на днях пришло от судебных приставов, - говорит одна из потерпевших «Хромой лошади», которая потеряла на пожаре дочь. - Его суть в том, что нам предложили вместе денежной компенсации морального вреда взять личные вещи виновников - шторы, ковры, картины и прочее (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «ПЕРМЬ: ПОЖАР В КЛУБЕ УНЕС ЖИЗНИ БОЛЕЕ 150 ЧЕЛОВЕК»