2018-10-31T17:03:05+03:00
Туризм

«Победа» все-таки полетит из Перми в Тбилиси

Авиакомпания сообщила о получении разрешения на полеты
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Рейсы в Грузию начнутся со 2 ноябряРейсы в Грузию начнутся со 2 ноябряФото: архив "КП"
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Со 2 ноября авиакомпания «Победа» начнет выполнять все запланированные рейсы в Тбилиси из Перми. Как сообщили в авиакомпании, авиационные власти Грузии выдали разрешение на полеты.

Напомним, рейсы «Победы» до Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми были отменены в связи с тем, что агентство авиации Грузии отказалось выдать авиакомпании разрешение на полеты из-за наличия «треугольной схемы», когда рейс связывает между собой три разных города: например, Санкт-Петербург, Пермь и Тбилиси. А по договоренности российских и грузинских авиационных властей такие «треугольные» полеты не могут включать Москву и Тбилиси.

Поэтому сотням российских туристов, собиравшимся лететь в Грузию, пришлось срочно сдавать билеты. А те, кто уже находился в этой стране, искали варианты – как выбраться оттуда.

Но в результате переговоров разрешение «Победе» все-таки дали.

- Обращаем внимание, что время вылета всех рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми скорректировано, - уточнили в авиакомпании «Победа». - Соответствующая информация будет направлена каждому клиенту индивидуально.

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