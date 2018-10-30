2018-10-30T16:43:28+03:00
Туризм

Сотни туристов не могут вылететь из Тбилиси

Авиакомпания «Победа» отменила рейсы вплоть до 5 ноября
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Рейсы "Победы" пока отменилиРейсы "Победы" пока отменилиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

- Авиакомпания «Победа» вынуждена отменить запланированные рейсы в Тбилиси в связи с отказом грузинских авиационных властей выдать разрешения на полеты, - это сообщение на сайте авиакомпании вызвало просто панику среди туристов. Ведь на рейсы «Победы» до Тбилиси было куплено свыше 17 000 билетов. Причем, их продажи начались еще в июле. То есть авиакомпания полгода продавала билеты, не имея разрешения.

В агентстве авиации Грузии пояснили, что отказались выдать «Победе» разрешение на полеты из-за наличия «треугольной схемы», когда рейс связывает между собой три разных города: например, Санкт-Петербург, Пермь и Тбилиси. А по договоренности российских и грузинских авиационных властей такие «треугольные» полеты не могут включать Москву и Тбилиси. Хотя некоторые эксперты уверяют, что дело в дешевизне рейсов «Победы», из-за чего страдают грузинская авиакомпания, летающая в Россию.

Среди людей, у которых из-за авиационных разборок сорвались отпуск или деловая поездка, были и пермяки. Полеты из Перми должны были начаться 29 октября и проходить три раза в неделю. Первоначально авиакомпания отменила рейсы только на 31 октября и пообещала вернуть деньги за билеты. Но сейчас в «Победе» говорят уже о начале полетов с 5 ноября.

Причем, хотя разрешения на полеты так до сих пор и нет, билеты активно продаются. Если верить сайту авиакомпании, слетать из Перми в Тбилиси на недельку, в ноябре-декабре можно вполне бюджетно. Билеты на полет в обе стороны стоят примерно за 6 с половиной тысяч рублей.

А если и 5 ноября рейсы отменят?

- Если отменят, мы вернем деньги за билеты, - ответили в пермском представительстве «Победы». – За отмененные рейсы идет полный возврат, даже если вы покупали невозвратные билеты.

Вот только что делать тем туристам, кто уже находится в Грузии и не может вернуться домой? В такой ситуации оказались сотни людей.

«Дозвониться никуда не можем! – пишет в соцсети пермячка Наталья. - Приехали в аэропорт Тбилиси, ничем нам помочь не могут, говорят: «Покупайте новые билеты, возврат денег только там, где покупали».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Куда поехать отдыхать в ноябре 2018 года: лучшие места на море в бархатный сезон
Ноябрь в России один из самых неприятных месяцев в году - снега еще нет, холодно, серо. Поэтому хороший способ переключиться - это взять отпуск. "Комсомолка" рассказывает куда поехать в ноябре 2018 года, чтобы не пожалеть о потраченных деньгах
Новости 24
В Пермском регионе Свердловской железной дороги с 1 ноября начнут курсировать скоростные электропоезда «Ласточка»
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» и АО «Инфотек-Балтика М» разработают танк-контейнер для перевозки крепкой азотной кислоты
Журналисты ведущих московских СМИ посетили «Новый центр» в Перми
В Прикамье в аварии пострадали мать с маленьким ребенком
Из Перми «Ласточка» будет курсировать до Кунгура и Верещагино
«Молот» вновь проиграл на глазах 4500 зрителей
«Парма» на выезде проиграла московскому ЦСКА
Пермяки поставили памятник бесплатным парковкам
В Перми у КамГЭСа отремонтировали дорогу
В Прикамье на трассе столкнулись иномарки, есть пострадавшие
Из-за опоздавшего пассажира проводница сорвала стоп-кран поезда на станции «Пермь-2»
В Перми с поезда сняли пьяного дебошира, который отмечал День водителя
Жителя Прикамья осудили за убийство, совершенное шесть лет назад
В Перми росгвардейцы задержали насильника, когда он срывал одежду с женщины
ВТБ расширяет продажи полисов «Защити будущее»
Пенсионерку с гниющими ногами положили в отдельную палату пермской больницы
В Прикамье сотрудник администрации четыре года назад присвоил 690 тысяч рублей
В Прикамье рецидивист-романтик в маске ломился за букетом цветов в торговый павильон
В Прикамье 17-летний юноша убил мужчину в его квартире
В Перми на опасном перекрестке изменили работу светофора
Соль-Илецк благоустраивают для большого потока отдыхающих
В Перми впервые была организована экскурсия на телебашню
В Перми дисквалифицировали на полтора года директора УК «Техкомфорт»
Ставки по ипотеке продолжат расти
В Прикамье больного принудительно отправили на лечение