Сотни туристов не могут вылететь из Тбилиси

СЕГОДНЯ 16:33 2018-10-30T16:43:28+03:00

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- Авиакомпания «Победа» вынуждена отменить запланированные рейсы в Тбилиси в связи с отказом грузинских авиационных властей выдать разрешения на полеты, - это сообщение на сайте авиакомпании вызвало просто панику среди туристов. Ведь на рейсы «Победы» до Тбилиси было куплено свыше 17 000 билетов. Причем, их продажи начались еще в июле. То есть авиакомпания полгода продавала билеты, не имея разрешения.

В агентстве авиации Грузии пояснили, что отказались выдать «Победе» разрешение на полеты из-за наличия «треугольной схемы», когда рейс связывает между собой три разных города: например, Санкт-Петербург, Пермь и Тбилиси. А по договоренности российских и грузинских авиационных властей такие «треугольные» полеты не могут включать Москву и Тбилиси. Хотя некоторые эксперты уверяют, что дело в дешевизне рейсов «Победы», из-за чего страдают грузинская авиакомпания, летающая в Россию.

Среди людей, у которых из-за авиационных разборок сорвались отпуск или деловая поездка, были и пермяки. Полеты из Перми должны были начаться 29 октября и проходить три раза в неделю. Первоначально авиакомпания отменила рейсы только на 31 октября и пообещала вернуть деньги за билеты. Но сейчас в «Победе» говорят уже о начале полетов с 5 ноября.

Причем, хотя разрешения на полеты так до сих пор и нет, билеты активно продаются. Если верить сайту авиакомпании, слетать из Перми в Тбилиси на недельку, в ноябре-декабре можно вполне бюджетно. Билеты на полет в обе стороны стоят примерно за 6 с половиной тысяч рублей.

А если и 5 ноября рейсы отменят?

- Если отменят, мы вернем деньги за билеты, - ответили в пермском представительстве «Победы». – За отмененные рейсы идет полный возврат, даже если вы покупали невозвратные билеты.

Вот только что делать тем туристам, кто уже находится в Грузии и не может вернуться домой? В такой ситуации оказались сотни людей.

«Дозвониться никуда не можем! – пишет в соцсети пермячка Наталья. - Приехали в аэропорт Тбилиси, ничем нам помочь не могут, говорят: «Покупайте новые билеты, возврат денег только там, где покупали».