2018-10-31T12:43:56+03:00
Здоровый взгляд

«Антидопинг» ТЕНТОРИУМ® получил признание на главном спортивном форуме страны

Единственный участник от пищевиков
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Линейка спортивного питания компании ТЕНТОРИУМ® получила высокую оценку на VII Международном форуме «Россия - спортивная держава», проходившем под патронатом президента страны Владимира Путина и собравшем около 3 тысяч участников. Это единственная компания из производителей спортивного питания, которая была допущена к участию в мероприятии государственного уровня.

В работе форума приняли участие Президент РФ Владимир Путин, министр спорта РФ Павел Колобков, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк. Среди участников были руководители федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского движения, международных и российских спортивных организаций, научного сообщества и деловых кругов, лидеры мирового спорта.

Результаты, представленные в докладе Ирины Аксеновой, руководителя «Программы по разработке и внедрению отечественной апифитопродукции в питании спортсменов» комплексной научной группы ТЕНТОРИУМ® ошеломили даже видавших виды экспертов.Результаты ошеломили даже экспертов

Компания представила продукты, которые значительно улучшают медико-биологические показатели спортсменов.

Получен положительный коррекционный эффект по 28 медико-биологическим показателям.

Достигнуто снижение заболеваемости спортсменов на 60%.

Получена возможность на 50% ускорить восстановительные процессы.

Достигнуто увеличение сохранности спортсменов на этапах спортивной подготовки на 11,5%.

Доказано снижение кардиоваскулярного риска (то есть вероятности появления сердечно-сосудистых патологий) при высоких психофизических нагрузках.

Проведены масштабные научные исследования

Разрабатывая линейку спортивного питания, компания провела масштабные научные исследования на базе Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва в Ханты-Мансийске. Результаты исследований подтверждены патентом на изобретение, получили высокие оценки ученых, ведущих экспертов России (в том числе специалистов Континентальной хоккейной лиги, НИИ питания РАМН и Минздрава РФ). Получены рекомендации РАСМИРБИ по применению апифитопродуктов ТЕНТОРИУМ® на всех этапах спортивной подготовки.

На форуме команда ТЕНТОРИУМ® презентовала четкий алгоритм государственно-частного партнерства в спортивной отрасли с отечественными производителями спортивного питания. Обсуждалось создание федеральных экспериментальных площадок на основе успешного проекта «Тенториум-ЮКИОР» по отработке инноваций в спортивном питании.

Состоялись предварительные договоры о сотрудничестве

На полях форума состоялись переговоры о сотрудничестве компании с представителями Федерального медико-биологического агентства, Олимпийского комитета страны, Российского антидопингового агентства, с главой Республики Бурятия, с министрами спорта Челябинской, Иркутской, Воронежской, Новосибирской, Астраханской областей, с руководителями школ олимпийского резерва многих регионов страны. Состоялись результативные переговоры с сенатором Татьяной Лебедевой (олимпийской чемпионкой 2004 года по легкой атлетике, членом комитета по социальной политике Совета Федерации), курирующей вопросы спорта.

Созданные на основе продуктов пчеловодства и растений апипродукты - это натуральная альтернатива допингу. В отличие от синтетических препаратов, они сохраняют и укрепляют здоровье спортсменов.

И это значит, олимпийский девиз из трех латинских слов «Citius, Altius, Fortius!», дословно означающих «быстрее, выше, сильнее!», может стать для российских спортсменов символом реализованных устремлений, которые подпитывает не допинг, не химия, а правильное питание, дарованное природой.

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