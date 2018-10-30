«Грабитель века» рассказал «Комсомолке», где спрятан миллион, который до сих пор не нашли

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-30T07:48:07+03:00

Александр Шурман, который ограбил банк, отсидел семь с половиной лет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Александр Шурман в эфире радио пообещал дописать книгу о своих похождениях

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- Честно говоря, я не думал, что мой поступок так взбудоражит общество, - признался в эфире радио «КП-Пермь» на 96,6 FM «грабитель века» Александр Шурман. - Именно эта реакция и натолкнула меня на мысль написать книгу, почему я это сделал.

Напомним, в ближайшее время на телеканале Россия-1 начнут показывать сериал «Ненастье», снятый по сюжету одноименной книги пермского писателя Александра Иванова.

Сюжет разворачивается в вымышленном городе-миллионнике Батуеве в 90-е годы. Простой водитель Герман Неволин, бывший афганец, в одиночку устраивает дерзкое ограбление инкассаторского фургона, который перевозит выручку крупного торгового центра.

Книга основана на реальных событиях, которые случились в Перми почти 10 лет назад. Летом 2009 года пермский инкассатор Александр Шурман похитил у Сбербанка 250 миллионов рублей, не сделав при этом ни одного выстрела.

- Александр, вы прочитали книгу Иванова? – спросили ведущие.

- Да, я все-таки нашел время и дочитал роман до конца. Конечно, все было не совсем так, но похожих эпизодов достаточно. Теперь жду, когда покажут сериал, обязательно его посмотрю.

- А свою книгу допишите?

- Я начал ее писать еще в колонии, исписал несколько тетрадок. К сожалению, несколько рукописей сгорели, когда в доме моей мамы случился пожар. Другие лежат у моих родственников. Надеюсь, что посмотрю сериал, вдохновлюсь и допишу.

- Вы там описываете сам момент преступления?

- Там есть и истории о моем детстве, службе в армии. Сам момент преступления в книге несколько завуалирован, поскольку мне не сразу разрешили ее писать. А когда я такое разрешение получил, очень подробно описал буквально по минутам – где был, что делал. Сейчас все мои родственники, друзья постоянно звонят и просят закончить книгу. Одним словом, толкают на написание романа. Мне, конечно, сложно конкурировать. Алексей Иванов – он великий, а я что, обычный инкассатор.

Как рассказал Александр Шурман, в книге есть и стихи его собственного сочинения. Одно из них он зачитал в прямом эфире радио «Комсомольской правды»:

«Мне судьбою начертан путь, я сижу за грехи других,

Мне Сбербанк наступил на грудь и ведет себя словно псих.

Он не верит людским Богам и не хочет никак понять,

Что за деньги я не продам ни жену, ни друзей, ни мать.

Я о правде молчу пока, для ответов секрета нет

Обещанием прикрыл врага и цена тому – восемь лет».

- У нас есть к вам предложение: публиковать на страницах «Комсомолки» отрывки из вашей будущей книги, - сказали ведущие «КП».

- Это замечательное предложение. Думаю, оно будет мотивировать меня быстрее закончить книгу. Потому что написать ее сразу и всю целиком – слишком пугающая задача.

- Прошло почти десять лет, а все до сих пор гадают, куда же делся миллион, который так и не нашли?

- С миллионом вопрос как со сказкой про Буратино. Я как Буратино стою перед занавеской, на которой нарисован очаг, и понимаю, что по другую сторону стоят люди, которые знают, где находится этот миллион. Они навешивают какие-то обвинения и в глазах общественности выставляют меня настоящим злодеем, Бармалеем. Но Буратино же когда-нибудь проткнет этот холост, и правда откроется.

- То есть вы знаете, где находится тот самый Золотой ключик, но это маленький секрет? Может поищем вместе?

- Можно и поискать.