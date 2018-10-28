Пермский писатель Алексей Иванов - о сериале "Ненастье": "Получилась яркая и пронзительная история"

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-28T10:50:19+03:00

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В ближайшие дни на телеканале Россия-1 покажут сериал "Ненастье", снятый по роману пермского писателя Алексея Иванова.

Сюжет книги разворачивается в вымышленном городе-миллионнике Батуеве в 90-е годы. Водитель Герман Неволин, бывший солдат-«афганец», в одиночку устраивает дерзкое ограбление инкассаторского фургона, перевозящего выручку крупного торгового центра.

Завязка романа перекликается с реальной историей, случившейся в Перми в 2009 году, когда инкассатор Александр Шурман похитил у Сбербанка 250 миллионов рублей.

Как рассказала в социальных сетях продюсер Алексея Иванова Юлия Зайцева, писатель уже посмотрел несколько серий фильма:

- Фильм получился пронзительный. Теперь еще больше ждем премьеры.

Сериал покажут на канале Россия-1

Как сообщил сам Алексей Иванов, фильм ему понравился:

- Это очень атмосферный фильм, причем «ненастье» как-то впечатляюще сочетается с другими временами года, что получается некий «стереоэффект», когда ты знаешь, что «все хорошо», и в то же время понимаешь, что вовсе не все хорошо.

Создан образ страны – брутальной, индустриальной и практически бесчеловечной, и абсолютно гармонична реакция социума на такую среду: а чего ждать иного? Хотя, признаться, все так вкусно снято, что хочется жить в квартире, где из окна видны дымящие трубы завода…

Алексей Иванов также подчеркнул, что ему очень понравилась игра актеров.

- Александр Яценко (он вообще намертво приделан к рулю «барбухайки», его так и видишь в полоборота) с его умением передать совесть и нерв – выше всяких похвал, - поделился впечатлениями писатель. - Александр Горбатов с его залихватскостью и интеллектом – настоящий Лихолетов, особенно – когда он с зонтиком. В Татьяну Лялину невозможно не влюбиться, такая женственность, просто сердце щемит. Конечно, Сергей Маковецкий. Как он сумел развоплотиться в чудище? Мне очень понравилось ситуация с саундтреком – когда все озвучено музыкой той эпохи. Прекрасно! В общем, мне кажется, что получилась яркая и пронзительная история.

Напомним, роман Алексея Иванова "Ненастье" получил премию «Книга года», а сам автор стал лауреатом Премии Правительства России.

- Книгу «Ненастье» я начинал читать, - сообщил в эфире радио «КП-Пермь» Александр Шурман, когда Россия-1 показала анонс "Ненастья". - Все-таки про меня написали. Но прочитал меньше чем до половины. Как-то все времени не было. Написано интересно, смешные моменты есть. Но события искажены, все было совсем не так, только суть взята. А фильм я обязательно посмотрю!

Впрочем, Алексей Иванов в интервью неоднократно уверял, что события, связанные с делом Шурмана, дали ему лишь повод, внешний сюжетный ход для романа. А сама книга вовсе не о грабителе-инкассаторе.

Съемки картины «Ненастье» проходили в нескольких регионах: в Крыму, в Подмосковье, Нижнем Тагиле, Волгограде, Москве. Пермь в число съемочных площадок не попала.

Режиссер картины - Сергей Урсуляк, снявший такие известные сериалы, как «Ликвидация», «Тихий Дон», «Исаев». Главные роли в фильме сыграли Александр Яценко, Александр Горбатов, Татьяна Лялина и Сергей Маковецкий. Транслировать фильм будет телеканал «Россия -1».

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