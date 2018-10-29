Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Услуги в области проктологии»

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-29T13:30:11+03:00

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Знакомим вас с участниками конкурса «Клиника года» в номинации «Услуги в области проктологии».

1) ООО МЦ «Евромедсервис» - один из старейших частных проктологических центров г. Перми. Ежедневный прием проктолога, колопроктолога, множество эндоскопических исследований в день (колоноскопия, фгдс), оперативные вмешательства проктологического профиля - являются обычной практикой центра в течение многих лет. Помимо проктологии и эндоскопии клиника занимается лечением ожирения и перевозкой (транспортировкой) больных на специализированном реанимобиле. Тел. (342) 212-18-12, сайт evromedservis.ru