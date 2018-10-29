Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Диагностика без границ»

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-29T13:28:12+03:00

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Знакомим вас с участниками конкурса «Клиника года» в номинации «Диагностика без границ».

1) Центр силовой кинезитерапии «Кук & Кук»

Год основания - 2003. Руководитель - Кук Игорь Иванович.

Авторских разработок тренажеров и методик - 16. Патентов на уникальные изобретения - 3. Пациентов, вернувших себе здоровье, - около 7000. Эффективность лечения - более 95%. Методика продолжает развиваться! Тел. 8 (342) 255-46-70, сайт kuck-and-kuck.ru

2) Стоматолорика - независимые центры трехмерной диагностики зубов и лор-органов находятся в городе Перми в нескольких филиалах для вашего удобства. Конусно-Лучевая Компьютерная Томография - это современный метод диагностики в стоматологии, позволяющий получить высококачественные снимки. Тел. 8 (342) 279-10-08, сайт www.stomatolorika.ru

3) Консультативно-диагностический центр «Профимед» - это современный, консультационно-диагностический центр с большим спектром медицинских услуг. На сегодняшний день наша клиника укомплектована современным, высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет выполнять такие процедуры, как 3D УЗИ плода и много другое. Тел. (342) 210-11-88, сайт pmperm.ru

4) ООО «Медицинский центр «Диапазон», лаборатория KDL .

Медицинский профиль - клинико-диагностическая лаборатория. Спектр оказываемых услуг - медицинские исследования. Тел. 8 (342) 20-60-400, сайт kdl.ru

5) Медицинский центр «СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ» - это современное лечебно-диагностическое учреждение, оснащенное высокотехнологичным медицинским оборудованием премиум-класса и имеющее в своем штате самых высококвалифицированных специалистов города. Тел. 8 (342) 211-03-03, сайт http://моиврачи.рф