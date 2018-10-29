Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Красота без границ»

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-29T13:25:32+03:00

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1) Центр силовой кинезитерапии «Кук & Кук»

Год основания - 2003. Руководитель - Кук Игорь Иванович.

Авторских разработок тренажеров и методик - 16. Патентов на уникальные изобретения - 3. Пациентов, вернувших себе здоровье, - около 7000. Эффективность лечения - более 95%. Методика продолжает развиваться! Тел. 8 (342) 255-46-70, сайт kuck-and-kuck.ru

2) ООО «Клиника флебологии, пластической хирургии и лазерной косметологии «Пермский флебоцентр».

Услуги в области сердечно-сосудистой хирургии, пластической хирургии, косметологии, ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, кардиологии, неврологии, терапии, сестринского дела. Тел (342) 258-32-72, сайт www.fleboperm.ru

3) Студия красоты «Бэлла»

Предоставляет услуги фракционный лазерный фототермолиз СО2.

Благодаря своим уникальным возможностям этот лазер является единственной системой, которая способна решить наиболее сложные задачи, подстраивая при этом индивидуальные параметры пациентов. Всего за 3 - 4 процедуры - гарантировано 100-процентное обновление коллагена. Фракционный фототермолиз СО2 лазер по праву считается «золотым стандартом» лазерной косметологии. Теперь добиться потрясающего эффекта омоложения и лифтинга кожи можно без помощи хирурга. Главное - желание быть красивыми! Что такое фракционность? Это разделение лазерного луча на множество микролучей. То есть на кожу воздействует лазер не сплошным пятном, а своеобразной сеткой, и именно благодаря такому распределению лазерного света в коже запускаются механизмы образования нового коллагена. Таким образом, успешно решаются проблемы морщин, повышаются тургор и эластичность кожи, происходит реальное омоложение. Результаты фракционного фототермолиза становятся заметны очень быстро: уже через неделю начинают разглаживаться морщины, кожа обретает здоровый цвет и структуру, становится видимым лифтинговый эффект. Лазер, проникая в глубокие дермальные слои кожи, обеспечивает воздействие, результат которого сравним с результатом пластической операции. Возможности лазеров не ограничиваются исключительно омоложением кожи - аппарат позволяет не только простимулировать глубинные процессы регенерации, но и очистить кожу от таких дефектов, как следы акне, рубцы и шрамы, сосуды, доброкачественные новообразования.

Показания:

• подтягивание кожи лица, шеи, декольте (лифтинг);

• сглаживание рубцов, шрамов, стрий;

• устранение дефектов кожи, расширинности пор и признаков старения кожи;

• восстановление овала лица;

• устранение морщин (за 1 процедуру глубина морщин уменьшается в несколько раз);

• выравнивание рельефа кожи.