Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Здоровье позвоночника и суставов»

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-29T13:18:38+03:00

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Знакомим вас с участниками конкурса «Клиника года» в номинации «Здоровье позвоночника и суставов».

1) ООО «КИНЕЗИС»

Предоставление системы правильных, безопасных упражнений на специальных тренажерах, которые снимают осевую нагрузку с позвоночника и суставов и восстанавливают микроциркуляцию в глубоких мышцах, снимая тем самым боли, устраняя спазмы и отеки и восстанавливая полноценную трудоспособность. Тел. 265 -70-13. Сайт kinezis59.ru

2) ООО «Доктор Сан» - квалифицированные врачи предложат индивидуальный план лечения для каждого клиента медицинского центра. Лечение проходит в удобное для пациента время. Системный и персональный подход - главные принципы медицинского центра, которые позволяют гарантировать отличный результат. Тел. 8 (342) 255-64-14, сайт doctorsan.perm.ru

3) ФГУП «Пермское протезно-ортопедическое предприятие» - прием врачей ведущих специалистов в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии, терапевта, невролога, пульмонолога, офтальмолога, психолога, производятся все виды лабораторных анализов, УЗИ органов и систем, проводятся лечебные процедуры. Тел./факс (342) 282 43 27. сайт protezperm.ru

4) Центр доктора Бубновского.

Доктор С. М. Бубновский разработал уникальную методику, минимизирующую прием лекарств и помогающую пациентам избежать операций. Кинезитерапия - комплекс авторских упражнений для активной проработки мышечного аппарата и позвоночника, восстановления после травм и переломов, лечения остеохондроза, грыж межпозвоночных дисков. К каждому пациенту мы подходим индивидуально и помогаем восстановить и сохранить здоровье даже в самых сложных ситуациях!

Точное выполнение гимнастики помогает достичь отличных результатов:

• укрепление связочного аппарата;

• повышение эластичности мышечных волокон и суставов;

• воздействие на глубокие мышцы спины;

• уменьшение болевого синдрома;

• нормализация питания и кровообращения в проблемных отделах позвоночника;

• профилактика поражений костных и хрящевых элементов в отделах опорного столба.

Метод доктора Бубновского успешно применяется и в программах женского здоровья - лечения женских заболеваний и подготовки к родам. Он гарантирует хорошее самочувствие беременной женщины и создание оптимальных условий для развития будущего ребенка. Программы детского здоровья помогают справиться с последствиями малоподвижного образа жизни, неправильного сидения за партой, нездорового питания или слабой физической формы, которые приводят к заболеваниям позвоночника. Кинезитерапия - оптимальный способ развития у детей здоровой осанки. Подробности метода и условия занятий - на сайте http://bubnovskyperm.ru и по телефону 8 (342)207-00-18.

5) ЗАО «Курорт Усть-Качка».

Спектр оказываемых услуг: санаторно-курортное лечение, лечение и профилактика опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний в области неврологии. Тел. (342) 211-15-67, сайт sanatorii-ust-kachka.ru