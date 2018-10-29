2018-10-29T13:14:00+03:00
Здоровье

Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Репродуктивное здоровье и планирование семьи»

Голосование продлится до конца декабря
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Знакомим вас с участниками конкурса «Клиника года» в номинации «Репродуктивное здоровье и планирование семьи».

1) ООО «Клиника «Генезис». 5 причин голосовать за «Генезис»:

1. Наши врачи подбирают щадящие и эффективные схемы лечения. 2. Мы не просто лечим, мы возрождаем здоровье. 3. Все специалисты в одном месте. 4. Лечение для нас - призвание, а пациенты - добрые друзья, которых мы ведем по жизни. 5. Здесь лучшие в своем деле профессионалы. Телефоны для записи и справок: +7 (342) 200-95-31; 202-64-02, сайт genesis-clinic.ru

2) Клиника репродукции «Философия жизни»

Задача клиники - методами современной медицины помочь бесплодным супружеским парам обрести желанную беременность. Клиника призвана решать полный спектр вопросов, касающихся диагностики и лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Тел. 8 (342)214-03-74, сайт unasbudetrebenok.ru

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