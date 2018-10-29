Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Услуги в области эндокринологии»

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-29T13:11:37+03:00

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Знакомим вас с участниками конкурса «Клиника года» в номинации «Услуги в области эндокринологии».

1) ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница» Лечебно-диагностическое учреждение педиатрического профиля Пермского края, предоставляющее полный спектр медицинских услуг. Тел. 8 (342) 221-65-30, сайт permkdkb.ru

2) ГАУЗ ПК «Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн» - это госучреждение здравоохранения, оказывающее лечебно-профилактическую помощь ветеранам войн и лицам, приравненным к ним по льготам согласно ФЗ «О ветеранах». Это основной центр для лечения и медицинской реабилитации ветеранов войн Пермского края. Тел. (342) 221-00-73, сайт http://pkgvv-perm.ru