2018-10-29T13:09:12+03:00
Здоровье

Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Услуги в области неврологии»

Голосование на сайте продлится до конца декабря
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Олег УКЛАДОВ
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1) ЗАО «Курорт Усть-Качка». Спектр оказываемых услуг: санаторно-курортное лечение, лечение и профилактика опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний в области неврологии. Тел. (342) 211-15-67, сайт sanatorii-ust-kachka.ru

2) ООО « Клиника классической медицины»

Спектр оказываемых услуг: консультативный прием, гирудотерапия, рефлексотерапия, пневмопунктура, мануальная терапия, лечебные блокады, кинезиотейпирование, массаж, процедурный кабинет, физкабинет, забор анализов. Тел.: 8 (342)259-00-03;201-02-03, сайт www.classic-med.ru

3) Первый медико-педагогический центр «Лингва Бона». Спектр оказываемых услуг: детская неврология, детская психоневрология, сомнология, психотерапия, медицинская психология, иммунология-аллергология, педиатрия, логопедия, дефектология, функциональная диагностика (ЭЭГ, когнитивные вызванные потенциалы, видео-ЭЭГ сна, полисомнография). Тел.: 8 (342) 215-59-53, 8 964 19 02 003, сайт lingvabona.ru

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