2018-10-29T13:04:43+03:00
Здоровье

Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Услуги в области оториноларингологии»

Голосование на сайте продлится до конца декабря
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Знакомим вас с участниками конкурса «Клиника года» в номинации «Услуги в области оториноларингологии».

1) Медицинская клиника «Эликсир-Д» - консультации врачей, лабораторная, узи и функциональная диагностика, все виды медосмотров, больничные листы и справки Клиника «Эликсир-Д» начала работу в 2005 году как первое частное многопрофильное медицинское учреждение города Чайковского. Тел.: (34241) 3-80-03, (342) 248-01-49, сайт elixird.ru

2) «ЛОР плюс» - сеть клиник в Перми по лечению заболеваний уха, горла и носа. Компетентные врачи и современная техника делают чудеса для детей и взрослых. Эффективно лечим синуситы и гаймориты, отиты и аденоиды у детей, храп у взрослых. Исцеляем при головокружениях и снижении слуха. Лечим заболевания гортани и восстанавливаем голос. Тел. (342) 258-258-8, сайт lor-plus.ru

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