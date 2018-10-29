2018-10-29T13:05:07+03:00
Здоровье

Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Услуги в области флебологии»

Голосование продлится до конца декабря
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Евгения ГУСЕВА
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1) Пермская клиника лазерной хирургии и флебологии «Флеболог». В пермской клинике лазерной хирургии и флебологии«Флеболог» занимаются вопросами лечения варикозной болезни методом ЭВЛК. Эндовенозная лазерная коагуляция – это метод лечения варикоза, который не требует послеоперационной реабилитации. Сразу после проведенной процедуры ЭВЛК пациент способен самостоятельно передвигаться, не испытывая при этом никакого дискомфорта. Единственное, что после операции пациент отдыхает 20 минут в специальной палате. Адрес: ул. Тополевый переулок, д.6. Телефон: 20-47-888. Сайт:http://www.flebolog-perm.ru/

2) ООО «Клиника флебологии, пластической хирургии и лазерной косметологии «Пермский флебоцентр».

Услуги в области сердечно-сосудистой хирургии, пластической хирургии, косметологии, ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, кардиологии, неврологии, терапии, сестринского дела. Тел (342) 258-32-72, сайт www.fleboperm.ru

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