Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Услуги в области хирургии»

СЕГОДНЯ 12:48 2018-10-29T13:05:17+03:00

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Знакомим вас с новыми участниками конкурса «Клиника года» в номинации «Услуги в области хирургии».

1) ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница» Лечебно-диагностическое учреждение педиатрического профиля Пермского края, предоставляющее полный спектр медицинских услуг. Тел. 8 (342) 221-65-30, сайт permkdkb.ru

2) ГАУЗ ПК «Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн» - это госучреждение здравоохранения, оказывающее лечебно-профилактическую помощь ветеранам войн и лицам, приравненным к ним по льготам согласно ФЗ «О ветеранах». Это основной центр для лечения и медицинской реабилитации ветеранов войн Пермского края. Тел. (342) 221-00-73, сайт http://pkgvv-perm.ru

3) ООО МЦ «Евромедсервис» - один из старейших частных проктологических центров г. Перми. Ежедневный прием проктолога, колопроктолога, множество эндоскопических исследований в день (колоноскопия, фгдс), оперативные вмешательства проктологического профиля - являются обычной практикой центра в течение многих лет. Помимо проктологии и эндоскопии клиника занимается лечением ожирения и перевозкой (транспортировкой) больных на специализированном реанимобиле. Тел. (342) 212-18-12, сайт evromedservis.ru