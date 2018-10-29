2018-10-29T13:05:27+03:00
Здоровье

Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации « Услуги в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний»

Голосование продлится до конца декабря
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Евгения ГУСЕВА
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1) ООО «Клиника флебологии, пластической хирургии и лазерной косметологии «Пермский флебоцентр».

Услуги в области сердечно-сосудистой хирургии, пластической хирургии, косметологии, ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, кардиологии, неврологии, терапии, сестринского дела. Тел (342) 258-32-72, сайт www.fleboperm.ru

2) ФГБУ «ФЦССХ им. С. Г. Суханова» Минздрава России (г. Пермь).

Услуги - хирургическое лечение врожденных пороков сердца, приобретенных пороков сердца, ишемической болезни сердца, заболеваний аорты и магистральных сосудов, нарушений ритма сердца, диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Тел. (342) 239-87-18, сайт permheart.ru

3) ЗАО «Курорт Усть-Качка». Спектр оказываемых услуг: санаторно-курортное лечение, лечение и профилактика опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний в области неврологии. Тел. (342) 211-15-67, сайт sanatorii-ust-kachka.ru

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