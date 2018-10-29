Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Лучший травмпункт»

СЕГОДНЯ 12:42 2018-10-29T13:05:55+03:00

Изменить размер текста: A A

1) ООО «Елизаветинская больница»

ТРАВМПУНКТ в центре города!

В сложный период, связанный с ухудшением здоровья у вас или ваших близких, коллектив Травмпункта всегда готов оказать помощь.

Травмпункт является структурным подразделением ООО «Елизаветинская больница». Елизаветинская больница со дня своего основания работает в рамках программы бесплатного оказания медицинской помощи населению Пермского края.

Сегодня более 5000 человек получают медицинскую помощь в нашей поликлинике совершенно бесплатно - по полису ОМС. Это жители нашего города самого разного возраста - студенты пермских вузов, работающее население, а также люди пенсионного возраста. В ходе лечения наши пациенты проходят все необходимые исследования, а также имеют возможность пройти диспансеризацию или профилактический осмотр.

Травмпункт был открыт в 2016 году и уже зарекомендовал себя профессиональным коллективом и качественным оказанием медицинской помощи. К нам обращаются не только жители города, но и люди, приезжающие в Пермь из других регионов России, но в результате несчастного случая получившие травмы.

Специалисты Травмпункта проводят лечение всех видов травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Травмпункт проводит лечение:

• бесплатно - по полисам ОМС, в том числе жителей других регионов РФ;

• по полисам ДМС;

• в кабинете платного приема.

Наши пациенты могут получить необходимую медицинскую помощь независимо от адреса проживания и регистрации.

г. Пермь, ул. Екатерининская, 224. Телефон 202-88-03,

пн-пт с 8.00 до 20.00, сб с 8.00 до 14.00.

Сайт http://elisabeth-med.ru/

2) ФГУП «Пермское протезно-ортопедическое предприятие» - прием врачей ведущих специалистов в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии, терапевта, невролога, пульмонолога, офтальмолога, психолога, производятся все виды лабораторных анализов, УЗИ органов и систем, проводятся лечебные процедуры. Тел./факс (342) 282 43 27. сайт protezperm.ru