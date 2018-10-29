Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Лучшая регистратура»

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-29T13:06:05+03:00

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Знакомим вас с участниками конкурса «Клиника» года в номинации «Лучшая регистратура».

1) ООО «Сфера здоровья Ваших глаз».

Спектр оказываемых услуг: амбулаторный, лечебно-диагностический, консультативный прием врача-офтальмолога, нехирургические методы коррекции зрения (очками или контактными жесткими/мягкими линзами), аппаратное лечение, узкая специализация: нейро-офтальмология. 8 (342) 212-18-33, сайт www.sph-perm.ru

2) ООО «Мир улыбок» - это современная стоматологическая клиника, которая оказывает широкий спектр медицинских услуг по лечению зубов, протезированию, имплантации. Высокоточная диагностика позволяет ставить максимально верную программу лечения. Более того, в стоматологии «Мир улыбок» открыт прием по полисам ОМС. Тел. +7 (342) 233-55-55, сайт mirul@mirul.ru

3) Консультативно-диагностический центр «Профимед» - это современный, консультационно-диагностический центр с большим спектром медицинских услуг. На сегодняшний день наша клиника укомплектована современным, высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет выполнять такие процедуры, как 3D УЗИ плода и много другое. Тел. (342) 210-11-88, сайт pmperm.ru

4) ООО « Клиника классической медицины». Спектр оказываемых услуг: консультативный прием, гирудотерапия, рефлексотерапия, пневмопунктура, мануальная терапия, лечебные блокады, кинезиотейпирование, массаж, процедурный кабинет, физкабинет, забор анализов. Тел.: 8 (342)259-00-03;201-02-03, сайт www.classic-med.ru

5) «ЛОР плюс» - сеть клиник в Перми по лечению заболеваний уха, горла и носа. Компетентные врачи и современная техника делают чудеса для детей и взрослых. Эффективно лечим синуситы и гаймориты, отиты и аденоиды у детей, храп у взрослых. Исцеляем при головокружениях и снижении слуха. Лечим заболевания гортани и восстанавливаем голос. Тел. (342) 258-258-8, сайт lor-plus.ru