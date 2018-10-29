2018-10-29T13:06:16+03:00
Здоровье

Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Лучшая офтальмологическая клиника»

Голосование продлится до конца декабря
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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1) ООО «Офтальмологический центр «Три-З» - пациенты пермской клиники заботы о зрении «Три-З» могут воспользоваться уникальным банком из 50 разновидностей искусственных хрусталиков, которые помогают полностью восстановить зрение пожилым людям - всего за один день. Для пенсионеров в клинике «Три-З» действует постоянная социальная программа, которая дает скидку 25% на комплексную диагностику зрения. Записаться на нее можно по телефону 8 (342) 273-45-72.

2) ООО МЦ «Мировоззрение». Спектр оказываемых услуг: офтальмология, кардиология, неврология, нефрология, ревматология, гинекология, ультразвуковая диагностика, косметология, медицинский массаж, гастроэнтерология, онкология, дерматовенерология, терапия, сексология. Тел. 8 (342)21-444-21, сайт mirovozzrenye.ru

3) ООО «Сфера здоровья Ваших глаз». Спектр оказываемых услуг: амбулаторный, лечебно-диагностический, консультативный прием врача-офтальмолога, нехирургические методы коррекции зрения (очками или контактными жесткими/мягкими линзами), аппаратное лечение, узкая специализация: нейро-офтальмология. 8 (342) 212-18-33, сайт www.sph-perm.ru

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