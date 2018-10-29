Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Лучшая детская стоматология»
1) ООО Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед»
Спектр оказываемых услуг: стоматология терапевтическая, хирургическая, детская, ортодонтия, рентгенология. Тел.: 8 (342) 258-39-39. 258-34-34, сайт астрамедцентр.рф
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2) Стоматологическая клиника «Аллада Пермь»
Создает УЛЫБКИ и возвращает УВЕРЕННОСТЬ!
Клиника предоставляет стоматологические услуги в полном объеме. Мы работаем на новейшем технологическом оборудовании современными качественными материалами. Тел. 8 (342) 226-25-00, сайт sk-allada.ru
3) ООО «Центр стоматологии «32 Практика»
Мы оказываем широко востребованные стоматологические услуги для взрослых и детей с соблюдением мирового протокола, а также целый ряд уникальных, редких для России процедур и операций. Тел.: 8 (342) 2700-732, 8 (800)50-07-732. Сайт http://32praktika.ru
4) ООО «Персона Детства» - это специализированная детская стоматология в Перми: современная клиника, где опытные и внимательные детские стоматологи оказывают все виды стоматологической помощи маленькому пациенту по современным стандартам. Тел. 8 (342) 217-11-00, 8 (904)843-0655, сайт persona-detstva.ru