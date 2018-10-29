2018-10-29T10:29:59+03:00
Здоровье

Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Лучшая стоматология для взрослых»

Голосование продлится до конца декабря
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Знакомим вас с участниками конкурса в номинации «Лучшая стоматология для взрослых».

1) ООО Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед»

Спектр оказываемых услуг: стоматология терапевтическая, хирургическая, детская, ортодонтия, рентгенология. Тел.: 8 (342) 258-39-39. 258-34-34, сайт астрамедцентр.рф

-

-

2) Стоматологическая клиника «Аллада Пермь»

Создает УЛЫБКИ и возвращает УВЕРЕННОСТЬ!

Клиника предоставляет стоматологические услуги в полном объеме. Мы работаем на новейшем технологическом оборудовании современными качественными материалами. Тел. 8 (342) 226-25-00, сайт sk-allada.ru

3) ООО «Центр стоматологии «32 Практика»

Мы оказываем широко востребованные стоматологические услуги для взрослых и детей с соблюдением мирового протокола, а также целый ряд уникальных, редких для России процедур и операций. Тел.: 8 (342) 2700-732, 8 (800)50-07-732. Сайт http://32praktika.ru

4) ООО «Мир улыбок» - это современная стоматологическая клиника, которая оказывает широкий спектр медицинских услуг по лечению зубов, протезированию, имплантации. Высокоточная диагностика позволяет ставить максимально верную программу лечения. Более того, в стоматологии «Мир улыбок» открыт прием по полисам ОМС. Тел. +7 (342) 233-55-55, сайт mirul@mirul.ru

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ставки по ипотеке продолжат расти
В Прикамье больного принудительно отправили на лечение
В Прикамье спасатели вытащили собаку из заброшенного погреба
В Перми беглого зэка задержали спустя 21 год
В Прикамье в ДТП с грузовым тягачом погиб 23-летний молодой человек
Пермяки будут отдыхать три дня: с 3 по 5 ноября
В Соликамске пьяный водитель устроил аварию, сообщают очевидцы
В Прикамье найден 66-летний мужчина, страдающий потерей памяти
ГИБДД рекомендует пермским водителям поменять летнюю резину на зимнюю
В Пермском крае за неделю 70 человек узнали, что заражены ВИЧ
В Прикамье начали строить декорации для фильма «Сердца Пармы»
В Перми разгорелся скандал вокруг портрета Менжинского на остановке
В МЧС предупредили пермяков об ухудшении погоды
Конец октября в Перми стал самым теплым за последние 95 лет
В Пермском крае водитель на "зебре" сбил 17-летнюю девушку
Пьяный пермяк с ножом напал на своего сына
В Перми полицейский по дороге на работу задержал грабителя
В Перми закрывают точки с опасной шаурмой