Участники конкурса «КП»-Пермь» «Клиника года» в номинации «Лучшая стоматология для взрослых»

СЕГОДНЯ 10:29 2018-10-29T10:29:59+03:00

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Знакомим вас с участниками конкурса в номинации «Лучшая стоматология для взрослых».

1) ООО Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед»

Спектр оказываемых услуг: стоматология терапевтическая, хирургическая, детская, ортодонтия, рентгенология. Тел.: 8 (342) 258-39-39. 258-34-34, сайт астрамедцентр.рф

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2) Стоматологическая клиника «Аллада Пермь»

Создает УЛЫБКИ и возвращает УВЕРЕННОСТЬ!

Клиника предоставляет стоматологические услуги в полном объеме. Мы работаем на новейшем технологическом оборудовании современными качественными материалами. Тел. 8 (342) 226-25-00, сайт sk-allada.ru

3) ООО «Центр стоматологии «32 Практика»

Мы оказываем широко востребованные стоматологические услуги для взрослых и детей с соблюдением мирового протокола, а также целый ряд уникальных, редких для России процедур и операций. Тел.: 8 (342) 2700-732, 8 (800)50-07-732. Сайт http://32praktika.ru

4) ООО «Мир улыбок» - это современная стоматологическая клиника, которая оказывает широкий спектр медицинских услуг по лечению зубов, протезированию, имплантации. Высокоточная диагностика позволяет ставить максимально верную программу лечения. Более того, в стоматологии «Мир улыбок» открыт прием по полисам ОМС. Тел. +7 (342) 233-55-55, сайт mirul@mirul.ru